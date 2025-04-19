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"Веры противнику нет". В Запорожской области оценили пасхальное перемирие - 19.04.2025, ПРАЙМ
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"Веры противнику нет". В Запорожской области оценили пасхальное перемирие
"Веры противнику нет". В Запорожской области оценили пасхальное перемирие - 19.04.2025, ПРАЙМ
"Веры противнику нет". В Запорожской области оценили пасхальное перемирие
Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие - это односторонняя мирная инициатива со стороны России, которая является подтверждением... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T19:00+0300
2025-04-19T19:00+0300
политика
россия
киев
владимир путин
запорожская область
украина
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие - это односторонняя мирная инициатива со стороны России, которая является подтверждением намерения и стремления к миру. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Перемирие, объявленное Владимиром Путиным, вступило в силу 19 апреля в 18.00 мск и продлится до 21 апреля 00.00 мск. Президент выразил надежду, что Украина также примет решение о прекращении огня, отметив при этом необходимость готовности российских войск к отражению возможных провокаций."Владимир Владимирович Путин объявил пасхальное перемирие. Односторонняя мирная инициатива, жест доброй воли и подтверждение намерения и стремления к миру", - сказал губернатор в ходе беседы с РИА Новости, подчеркнув, что российская армия приостановит боевые действия со своей стороны, оставаясь при этом в состоянии готовности.При этом Балицкий отметил, что "веры противнику нет никакой". "Мы прекрасно видим, как они продолжают атаковать энергетический комплекс, несмотря на международные договоренности. Мы всегда готовы к провокациям со стороны Киева, не раз видели его полную недоговороспособность", - добавил он.
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россия, киев, владимир путин, запорожская область, украина
Политика, РОССИЯ, Киев, Владимир Путин, Запорожская область, УКРАИНА
19:00 19.04.2025
 
"Веры противнику нет". В Запорожской области оценили пасхальное перемирие

Балицкий: пасхальное перемирие - односторонняя мирная инициатива России

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие - это односторонняя мирная инициатива со стороны России, которая является подтверждением намерения и стремления к миру. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Перемирие, объявленное Владимиром Путиным, вступило в силу 19 апреля в 18.00 мск и продлится до 21 апреля 00.00 мск. Президент выразил надежду, что Украина также примет решение о прекращении огня, отметив при этом необходимость готовности российских войск к отражению возможных провокаций.
"Владимир Владимирович Путин объявил пасхальное перемирие. Односторонняя мирная инициатива, жест доброй воли и подтверждение намерения и стремления к миру", - сказал губернатор в ходе беседы с РИА Новости, подчеркнув, что российская армия приостановит боевые действия со своей стороны, оставаясь при этом в состоянии готовности.
При этом Балицкий отметил, что "веры противнику нет никакой".
"Мы прекрасно видим, как они продолжают атаковать энергетический комплекс, несмотря на международные договоренности. Мы всегда готовы к провокациям со стороны Киева, не раз видели его полную недоговороспособность", - добавил он.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
В Думе ожидают провокаций со стороны Украины в пасхальное перемирие
17:33
 
ПолитикаРОССИЯКиевВладимир ПутинЗапорожская областьУКРАИНА
 
 
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