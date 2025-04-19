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"Веры противнику нет". В Запорожской области оценили пасхальное перемирие

"Веры противнику нет". В Запорожской области оценили пасхальное перемирие - 19.04.2025, ПРАЙМ

"Веры противнику нет". В Запорожской области оценили пасхальное перемирие

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие - это односторонняя мирная инициатива со стороны России, которая является подтверждением... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T19:00+0300

2025-04-19T19:00+0300

2025-04-19T19:00+0300

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владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие - это односторонняя мирная инициатива со стороны России, которая является подтверждением намерения и стремления к миру. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Перемирие, объявленное Владимиром Путиным, вступило в силу 19 апреля в 18.00 мск и продлится до 21 апреля 00.00 мск. Президент выразил надежду, что Украина также примет решение о прекращении огня, отметив при этом необходимость готовности российских войск к отражению возможных провокаций."Владимир Владимирович Путин объявил пасхальное перемирие. Односторонняя мирная инициатива, жест доброй воли и подтверждение намерения и стремления к миру", - сказал губернатор в ходе беседы с РИА Новости, подчеркнув, что российская армия приостановит боевые действия со своей стороны, оставаясь при этом в состоянии готовности.При этом Балицкий отметил, что "веры противнику нет никакой". "Мы прекрасно видим, как они продолжают атаковать энергетический комплекс, несмотря на международные договоренности. Мы всегда готовы к провокациям со стороны Киева, не раз видели его полную недоговороспособность", - добавил он.

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россия, киев, владимир путин, запорожская область, украина