https://1prime.ru/20250419/peregovory-856837819.html
Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве, сообщили в Кремле
Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве, сообщили в Кремле - 19.04.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T13:19+0300
2025-04-19T13:19+0300
2025-04-19T13:19+0300
политика
россия
оман
владимир путин
встреча
визит
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856782194_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_4c19279129f6007994c48f0fdead78c4.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать второго апреля в Москве состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
https://1prime.ru/20250418/genetika-856832274.html
оман
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856782194_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_86beae579d7db1b7005e3bd7121ae938.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оман, владимир путин, встреча, визит, москва
Политика, РОССИЯ, ОМАН, Владимир Путин, встреча, визит, МОСКВА
Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве, сообщили в Кремле
Путин 22 апреля проведет переговоры с султаном Омана, который посетит Россию с госвизитом
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго апреля в Москве состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Путин изменил состав совета по программе развития генетических технологий