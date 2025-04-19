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Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве, сообщили в Кремле

Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве, сообщили в Кремле - 19.04.2025, ПРАЙМ

Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве, сообщили в Кремле

Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T13:19+0300

2025-04-19T13:19+0300

2025-04-19T13:19+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать второго апреля в Москве состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

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россия, оман, владимир путин, встреча, визит, москва