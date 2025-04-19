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Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве, сообщили в Кремле - 19.04.2025, ПРАЙМ
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Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве, сообщили в Кремле
Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве, сообщили в Кремле - 19.04.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T13:19+0300
2025-04-19T13:19+0300
политика
россия
оман
владимир путин
встреча
визит
москва
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать второго апреля в Москве состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
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россия, оман, владимир путин, встреча, визит, москва
Политика, РОССИЯ, ОМАН, Владимир Путин, встреча, визит, МОСКВА
13:19 19.04.2025
 
Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве, сообщили в Кремле

Путин 22 апреля проведет переговоры с султаном Омана, который посетит Россию с госвизитом

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани
Встреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в Москве с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит РФ с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго апреля в Москве состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
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ПолитикаРОССИЯОМАНВладимир ПутинвстречавизитМОСКВА
 
 
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