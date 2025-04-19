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Евродепутат предостерегла Зеленского от "величайшей ошибки" - 19.04.2025, ПРАЙМ
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Евродепутат предостерегла Зеленского от "величайшей ошибки"
Евродепутат предостерегла Зеленского от "величайшей ошибки" - 19.04.2025, ПРАЙМ
Евродепутат предостерегла Зеленского от "величайшей ошибки"
Если Владимир Зеленский отклонит предложенное РФ перемирие, это будет величайшей политической ошибкой, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T20:32+0300
2025-04-19T20:32+0300
политика
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ПАРИЖ, 19 апр - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский отклонит предложенное РФ перемирие, это будет величайшей политической ошибкой, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Если Зеленский отклонит предложенное Путиным перемирие, это будет величайшей политической ошибкой", - сказал политик. Издание Washington Post затем написало, что Зеленский, по-видимому, отклонил предложение президента Путина о пасхальном перемирии после того, как он опубликовал пост , отметив, что украинские войска "сегодня продолжали активность на территории Курской области".
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общество , рф, франция, владимир зеленский, владимир путин, тьерри мариани, washington post
Политика, Общество , РФ, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Тьерри Мариани, Washington Post
20:32 19.04.2025
 
Евродепутат предостерегла Зеленского от "величайшей ошибки"

Евродепутат Мариани: отказ Зеленского от пасхального перемирия станет величайшей ошибкой

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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ПАРИЖ, 19 апр - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский отклонит предложенное РФ перемирие, это будет величайшей политической ошибкой, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Если Зеленский отклонит предложенное Путиным перемирие, это будет величайшей политической ошибкой", - сказал политик.
Издание Washington Post затем написало, что Зеленский, по-видимому, отклонил предложение президента Путина о пасхальном перемирии после того, как он опубликовал пост , отметив, что украинские войска "сегодня продолжали активность на территории Курской области".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
Зеленский отклонил предложение Путина о пасхальном перемирии, считает WP
19:49
 
ПолитикаОбществоРФФРАНЦИЯВладимир ЗеленскийВладимир ПутинТьерри МарианиWashington Post
 
 
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