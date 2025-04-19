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Путин объявил пасхальное перемирие, сообщили в Кремле - 19.04.2025, ПРАЙМ
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Путин объявил пасхальное перемирие, сообщили в Кремле
Путин объявил пасхальное перемирие, сообщили в Кремле - 19.04.2025, ПРАЙМ
Путин объявил пасхальное перемирие, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, сообщил в субботу Кремль. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T16:53+0300
2025-04-19T17:30+0300
политика
россия
владимир путин
перемирие
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, сообщил в субботу Кремль."Президент России объявил пасхальное перемирие", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Кремля.Как сообщил российский лидер, перемирие вступает в силу сегодня с 18 часов и продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник. На период пасхального перемирия президент распорядился остановить все боевые действия в зоне СВО."Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18.00 до 00.00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказал Путин на встрече с начальником генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.Помимо этого Путин отметил, что Россия надеется, что украинская сторона последует примеру и также остановит боевые действия на период пасхального перемирия."Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса", - добавил он.В то же время президент призвал российские войска быть готовыми столкнуться с провокациями со стороны Украины на время действия перемирия."Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - сообщил Путин.
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россия, владимир путин, перемирие
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, перемирие
16:53 19.04.2025 (обновлено: 17:30 19.04.2025)
 
Путин объявил пасхальное перемирие, сообщили в Кремле

Президент России объявил о пасхальном перемирии, которое вступит в силу сегодня с 18 часов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Президент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, сообщил в субботу Кремль.
"Президент России объявил пасхальное перемирие", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Кремля.
Как сообщил российский лидер, перемирие вступает в силу сегодня с 18 часов и продлится до нуля часов с воскресенья на понедельник. На период пасхального перемирия президент распорядился остановить все боевые действия в зоне СВО.
"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18.00 до 00.00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказал Путин на встрече с начальником генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
Помимо этого Путин отметил, что Россия надеется, что украинская сторона последует примеру и также остановит боевые действия на период пасхального перемирия.
"Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса", - добавил он.
В то же время президент призвал российские войска быть готовыми столкнуться с провокациями со стороны Украины на время действия перемирия.
"Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - сообщил Путин.
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