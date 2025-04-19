https://1prime.ru/20250419/peremirie-856843262.html

"Утрата ценностей". Аналитик оценил возможный отказ ЕС поддержать перемирие

"Утрата ценностей". Аналитик оценил возможный отказ ЕС поддержать перемирие - 19.04.2025, ПРАЙМ

"Утрата ценностей". Аналитик оценил возможный отказ ЕС поддержать перемирие

Отказ стран Европейского союза поддержать предложенное Россией пасхальное перемирие может свидетельствовать об утрате ими фундаментальных культурных ценностей... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T21:09+0300

2025-04-19T21:09+0300

2025-04-19T21:09+0300

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ВЕНА, 19 апр - ПРАЙМ. Отказ стран Европейского союза поддержать предложенное Россией пасхальное перемирие может свидетельствовать об утрате ими фундаментальных культурных ценностей. Об этом заявил в комментарии РИА Новости австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель. В субботу президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, которое вступило в силу с с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Он выразил надежду, что Украина последует примеру России, но подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций.По словам Поппеля, объявление перемирий на важные религиозные праздники, такие как Пасха и Рождество, является частью европейской культурной традиции."Если Запад не сможет поддержать предложение президента России, это будет явным признаком отсутствия культуры", - заявил аналитик. Он добавил, что такая реакция ЕС не удивительна, поскольку Европа, по его мнению, постепенно "отходит от своих духовных и исторических корней".Поппель также отметил, что западным странам часто не хватает понимания культуры войны и военных конфликтов, в их действиях нередко отсутствует гуманитарный и культурный аспект. "Но даже в борьбе должна присутствовать человечность и культура", - пояснил он. Анализируя позицию России, эксперт подчеркнул, что "Москва не считает украинский народ врагом, в отличие от европейского восприятия России", но "такова реальность". По его мнению, "Россия остаётся государством с богатой культурой, которому сложно найти аналоги в современной Европе".В заключение Поппель выразил надежду, что, несмотря на текущую политическую обстановку, некоторые европейские страны осознают важность гуманитарных жестов, таких как пасхальное перемирие, и "постараются придерживаться культуры человечности".

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общество , россия, рф, европа, владимир путин, ес