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В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского по пасхальному перемирию - 19.04.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского по пасхальному перемирию
В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского по пасхальному перемирию - 19.04.2025, ПРАЙМ
В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского по пасхальному перемирию
Заявление президента Украины Владимира Зеленского по пасхальному перемирию указывает на намерение Киева активно использовать дезинформацию для его нарушения. Об | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T22:47+0300
2025-04-19T22:47+0300
политика
россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Заявление президента Украины Владимира Зеленского по пасхальному перемирию указывает на намерение Киева активно использовать дезинформацию для его нарушения. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально, отвечая "тишиной на тишину" и нанося "удары в защиту от ударов". Он также предложил продлить перемирие после пасхальных суток 20 апреля, если оно будет соблюдаться."Я считаю, что украинская сторона будет максимально использовать лжеинформацию для того, чтобы нарушить объявленное нашим президентом перемирие пасхальное. И будет болтовня, средства массовой информации подключены и так далее", - заявил Карасин в комментарии РИА Новости.По его мнению, это является "свидетельством неспособности украинской стороны к договоренностям в широком смысле".
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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина
Политика, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, УКРАИНА
22:47 19.04.2025
 
В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского по пасхальному перемирию

Сенатор Карасин: Киев будет использовать лжеинформацию для нарушения перемирия

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Заявление президента Украины Владимира Зеленского по пасхальному перемирию указывает на намерение Киева активно использовать дезинформацию для его нарушения. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально, отвечая "тишиной на тишину" и нанося "удары в защиту от ударов". Он также предложил продлить перемирие после пасхальных суток 20 апреля, если оно будет соблюдаться.
"Я считаю, что украинская сторона будет максимально использовать лжеинформацию для того, чтобы нарушить объявленное нашим президентом перемирие пасхальное. И будет болтовня, средства массовой информации подключены и так далее", - заявил Карасин в комментарии РИА Новости.
По его мнению, это является "свидетельством неспособности украинской стороны к договоренностям в широком смысле".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
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ПолитикаРОССИЯВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
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