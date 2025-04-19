https://1prime.ru/20250419/putin-856841810.html

Путин отметил стремление США и Трампа к урегулированию украинского кризиса

Путин отметил стремление США и Трампа к урегулированию украинского кризиса - 19.04.2025, ПРАЙМ

Путин отметил стремление США и Трампа к урегулированию украинского кризиса

Россия приветствует стремление США и американского президента Дональда Трампа к мирному урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T17:46+0300

2025-04-19T17:46+0300

2025-04-19T17:46+0300

политика

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

перемирие

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_0:165:3095:1906_1920x0_80_0_0_3fc017927b1752e20d8000fea3cade03.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Россия приветствует стремление США и американского президента Дональда Трампа к мирному урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир Путин. "Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренним является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента (Дональда - ред.) Трампа, наших китайских друзей, председателя КНР (Си Цзиньпина - ред.), стран БРИКС, всех сторонников справедливого, мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал он в ходе встречи с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

https://1prime.ru/20250419/peremirie-856840917.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, сша, дональд трамп, перемирие