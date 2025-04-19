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Путин отметил стремление США и Трампа к урегулированию украинского кризиса - 19.04.2025, ПРАЙМ
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Путин отметил стремление США и Трампа к урегулированию украинского кризиса
Путин отметил стремление США и Трампа к урегулированию украинского кризиса - 19.04.2025, ПРАЙМ
Путин отметил стремление США и Трампа к урегулированию украинского кризиса
Россия приветствует стремление США и американского президента Дональда Трампа к мирному урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T17:46+0300
2025-04-19T17:46+0300
политика
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
перемирие
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Россия приветствует стремление США и американского президента Дональда Трампа к мирному урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир Путин. "Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренним является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента (Дональда - ред.) Трампа, наших китайских друзей, председателя КНР (Си Цзиньпина - ред.), стран БРИКС, всех сторонников справедливого, мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал он в ходе встречи с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
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россия, владимир путин, сша, дональд трамп, перемирие
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, перемирие
17:46 19.04.2025
 
Путин отметил стремление США и Трампа к урегулированию украинского кризиса

Путин: Россия положительно оценивает стремление США и Трампа решить украинский конфликт

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Россия приветствует стремление США и американского президента Дональда Трампа к мирному урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир Путин.
"Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренним является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента (Дональда - ред.) Трампа, наших китайских друзей, председателя КНР (Си Цзиньпина - ред.), стран БРИКС, всех сторонников справедливого, мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал он в ходе встречи с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Президент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
Путин объявил пасхальное перемирие, сообщили в Кремле
16:53
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинСШАДональд Трампперемирие
 
 
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