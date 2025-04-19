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"Интереснейшая ситуация". В Раде подняли тревогу из-за "подарка" от Запада
"Интереснейшая ситуация". В Раде подняли тревогу из-за "подарка" от Запада - 19.04.2025, ПРАЙМ
"Интереснейшая ситуация". В Раде подняли тревогу из-за "подарка" от Запада
Подписание соглашения между Украиной и США о добыче редкоземельных металлов может обернуться для украинцев "чудесным бонусом" в виде многомиллиардного долга... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T14:41+0300
2025-04-19T14:41+0300
2025-04-19T15:03+0300
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Подписание соглашения между Украиной и США о добыче редкоземельных металлов может обернуться для украинцев "чудесным бонусом" в виде многомиллиардного долга. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Интереснейшая ситуация сложится после подписания договора о минералах. Счастливые жители спасенной "союзниками" Украины...получат чудесный бонус в виде долга 269 миллиардов долларов", - написал он, также напомнив о растущем числе ветеранов, нуждающихся в социальной поддержке, и разрушенной инфраструктуре страны.При этом, по мнению Дубинского, украинцам придется выбирать между тем, чтобы остаться в стране и участвовать в погашении долга, или искать возможности для эмиграции.В феврале подписание соглашения между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам сорвалось после скандала, который Владимир Зеленский устроил в Белом доме.В минувший четверг президент США Дональд Трамп заявил, что сделка может быть заключена уже 24 апреля. По словам американского министра Скотта Бессента, основой для соглашения станет документ, который ранее не был подписан украинской стороной.В субботу представитель госдепа Тэмми Брюс подчеркнула, что соглашение по минералам является частью экономического партнерства между странами и не связано с процессом мирного урегулирования конфликта на Украине.
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украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, скотт бессент, рада
Политика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Рада
"Интереснейшая ситуация". В Раде подняли тревогу из-за "подарка" от Запада
Депутат Рады Дубинский: Украина получит долг в 269 млрд долларов после сделки по минералам
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Подписание соглашения между Украиной и США о добыче редкоземельных металлов может обернуться для украинцев "чудесным бонусом" в виде многомиллиардного долга. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Интереснейшая ситуация сложится после подписания договора о минералах. Счастливые жители спасенной "союзниками" Украины...получат чудесный бонус в виде долга 269 миллиардов долларов", - написал он, также напомнив о растущем числе ветеранов, нуждающихся в социальной поддержке, и разрушенной инфраструктуре страны.
При этом, по мнению Дубинского, украинцам придется выбирать между тем, чтобы остаться в стране и участвовать в погашении долга, или искать возможности для эмиграции.
В феврале подписание соглашения между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам сорвалось после скандала, который Владимир Зеленский устроил в Белом доме.
В минувший четверг президент США Дональд Трамп заявил, что сделка может быть заключена уже 24 апреля. По словам американского министра Скотта Бессента, основой для соглашения станет документ, который ранее не был подписан украинской стороной.
В субботу представитель госдепа Тэмми Брюс подчеркнула, что соглашение по минералам является частью экономического партнерства между странами и не связано с процессом мирного урегулирования конфликта на Украине.
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