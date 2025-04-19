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Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК и Певчих

Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК и Певчих - 19.04.2025, ПРАЙМ

Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК и Певчих

АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) подала в Москве иск к признанному в России экстремистским и ликвидированному "Фонду борьбы... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T02:56+0300

2025-04-19T02:56+0300

2025-04-19T02:56+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) подала в Москве иск к признанному в России экстремистским и ликвидированному "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) и Марии Певчих (признана в РФ иноагентом), следует из картотеки арбитражных дел. "Экономические споры по гражданским правоотношениям... 17 апреля 2025 года. Арбитражный суд города Москвы... Истцы - АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций". Ответчики - некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Певчих Мария Константиновна", - сообщается в картотеке. Среди третьих и иных лиц никто не значится. Суть иска не раскрывается. Судья - Виктория Крикунова.

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