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В России предложили учредить День памяти о Геноциде советского нарда

В России предложили учредить День памяти о Геноциде советского нарда - 19.04.2025, ПРАЙМ

В России предложили учредить День памяти о Геноциде советского нарда

Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T05:02+0300

2025-04-19T05:02+0300

2025-04-19T05:02+0300

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вячеслав володин

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением учредить 19 апреля День памяти о Геноциде советского нарда во время ВОВ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Межрегиональное общественное движение "Здоровый выбор" обращается к вам с инициативой о закреплении на законодательном уровне 19 апреля как Дня памяти о Геноциде советского народа Германией и ее пособниками в ходе в ходе Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. (кратко – День памяти о Геноциде советского нарда во время ВОВ)", - сказано в обращении. В документе отмечается, что 9 апреля текущего года Госдума приняла в третьем чтении закон "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", и в данном законопроекте вводится сам термин "геноцид советского народа", а также описываются методы сохранения памяти о жертвах геноцида, порядок перезахоронения останков и меры по обеспечению сохранности этих захоронений или непогребенных останков, однако при этом в рамках проекта федерального закона так и не осуществлено официального утверждения Дня памяти о жертвах Геноцида народов СССР. Также сообщается, что при поддержке президента Российской Федерации в России уже несколько лет реализуется проект "Без срока давности", под патронажем этого проекта именно 19 апреля проходят различные мероприятия в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, именно поэтому официальное утверждение Дня памяти о жертвах Геноцида народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе ВОВ 1941-1945 годов 19 апреля обеспечит легитимность и широкое информационное освещение мероприятий, проводимых в этот день в память о геноциде предков не только в РФ, но и за рубежом.

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общество , россия, германия, рф, вячеслав володин, госдума