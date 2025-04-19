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Аналитик раскрыл, к какой опасной отметке приближается рубль - 19.04.2025, ПРАЙМ
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Аналитик раскрыл, к какой опасной отметке приближается рубль
Аналитик раскрыл, к какой опасной отметке приближается рубль - 19.04.2025, ПРАЙМ
Аналитик раскрыл, к какой опасной отметке приближается рубль
На предстоящей неделе рубль продолжит укрепляться, если не произойдет ничего экстраординарного. Но, судя по всему, регуляторов это пока не беспокоит, рассказал... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T04:04+0300
2025-04-19T04:04+0300
владислав антонов
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. На предстоящей неделе рубль продолжит укрепляться, если не произойдет ничего экстраординарного. Но, судя по всему, регуляторов это пока не беспокоит, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver."Российские регуляторы не проявляют публичного беспокойства относительно укрепления рубля. На дневном и недельном графиках технический анализ указывает на потенциальную цель движения в район 75 рублей за доллар, что может создать серьезные проблемы для бюджета", - указал он. На предстоящей неделе (21-25 апреля) ожидается торговый диапазон: доллар – 80,00-86,10 рубля., евро – 90,85-98,00 рубля, юань – 10,70-11,50 рубля. Ключевые события: заседание ЦБ 25 апреля и возможное решение по продлению указа о валютной выручке.&nbsp; Регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Это решение будет обусловлено сохраняющимся высоким инфляционным давлением и необходимостью поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году. Вряд ли ЦБ пойдет на снижение ставки из-за укрепления рубля. Особое внимание привлекает тот факт, что при достижении курсом доллара 81,58 рублей не наблюдалось вербальных интервенций со стороны Минфина, Минэкономразвития или ЦБ России. Это может свидетельствовать о том, что регуляторы пока не видят проблемы в текущем укреплении рубля или рассматривают его как временный фактор сдерживания инфляции, заключил Антонов.
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владислав антонов, bitriver, рынки, курсы валют
Владислав Антонов, BitRiver, Рынки, курсы валют
04:04 19.04.2025
 
Аналитик раскрыл, к какой опасной отметке приближается рубль

Аналитик Антонов: рубль может приблизиться к 75 за доллар, а это риск для бюдета

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГаз
Газ - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. На предстоящей неделе рубль продолжит укрепляться, если не произойдет ничего экстраординарного. Но, судя по всему, регуляторов это пока не беспокоит, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
"Российские регуляторы не проявляют публичного беспокойства относительно укрепления рубля. На дневном и недельном графиках технический анализ указывает на потенциальную цель движения в район 75 рублей за доллар, что может создать серьезные проблемы для бюджета", - указал он.
На предстоящей неделе (21-25 апреля) ожидается торговый диапазон: доллар – 80,00-86,10 рубля., евро – 90,85-98,00 рубля, юань – 10,70-11,50 рубля.
Ключевые события: заседание ЦБ 25 апреля и возможное решение по продлению указа о валютной выручке. 
Регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Это решение будет обусловлено сохраняющимся высоким инфляционным давлением и необходимостью поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Рубль после максимума к юаню за 10 месяцев перешел к снижению
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Вряд ли ЦБ пойдет на снижение ставки из-за укрепления рубля. Особое внимание привлекает тот факт, что при достижении курсом доллара 81,58 рублей не наблюдалось вербальных интервенций со стороны Минфина, Минэкономразвития или ЦБ России. Это может свидетельствовать о том, что регуляторы пока не видят проблемы в текущем укреплении рубля или рассматривают его как временный фактор сдерживания инфляции, заключил Антонов.
 
Владислав АнтоновBitRiverРынкикурсы валют
 
 
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