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Россия увеличила поставки рыбы в Южную Корею до максимума за два года
Россия увеличила поставки рыбы в Южную Корею до максимума за два года - 19.04.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила поставки рыбы в Южную Корею до максимума за два года
Россия в марте продала в Южную Корею 31,4 тысячи тонн рыбы и морепродуктов - это максимум за два года, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейского... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T08:04+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Россия в марте продала в Южную Корею 31,4 тысячи тонн рыбы и морепродуктов - это максимум за два года, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейского статведомства. За месяц поставки выросли на треть, составив 31,4 тысячи тонн. Последний раз больше было в марте 2023 года, когда Южная Корея закупила в России 40,8 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Главным образом южнокорейские компании приобретали замороженную рыбу (26,1 тысячи тонн), филе рыбы (2,7 тысячи тонн) и крабов (2 тысячи тонн). Россия осталась вторым основным поставщиком. Китай был лидером с экспортом в 31,6 тысячи тонн, что на 10% больше уровня февраля. Тройку лидеров замыкал Вьетнам, поставки откуда увеличились на 9% и составили 9,3 тысячи тонн. В целом Южная Корея в марте импортировала 108 тысяч тонн рыбы и морепродуктов после 96,5 тысячи тонн месяцем ранее.
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мировая экономика, россия, южная корея, китай, рыба, морепродукты
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, рыба, морепродукты
Россия увеличила поставки рыбы в Южную Корею до максимума за два года
Россия в марте продала Южной Корее 31,4 тысячи тонн рыбы и морепродуктов
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Россия в марте продала в Южную Корею 31,4 тысячи тонн рыбы и морепродуктов - это максимум за два года, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейского статведомства.
За месяц поставки выросли на треть, составив 31,4 тысячи тонн. Последний раз больше было в марте 2023 года, когда Южная Корея закупила в России 40,8 тысячи тонн рыбы и морепродуктов.
Главным образом южнокорейские компании приобретали замороженную рыбу (26,1 тысячи тонн), филе рыбы (2,7 тысячи тонн) и крабов (2 тысячи тонн).
Россия осталась вторым основным поставщиком. Китай был лидером с экспортом в 31,6 тысячи тонн, что на 10% больше уровня февраля. Тройку лидеров замыкал Вьетнам, поставки откуда увеличились на 9% и составили 9,3 тысячи тонн.
В целом Южная Корея в марте импортировала 108 тысяч тонн рыбы и морепродуктов после 96,5 тысячи тонн месяцем ранее.
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