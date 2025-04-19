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В Совфеде рассказали, как снизить негосударственную пенсию

В Совфеде рассказали, как снизить негосударственную пенсию - 19.04.2025, ПРАЙМ

В Совфеде рассказали, как снизить негосударственную пенсию

Негосударственная пенсия может быть снижена, если человек досрочно забирал пенсионные средства или получал социальный налоговый вычет по взносам, рассказала РИА | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T02:31+0300

2025-04-19T02:31+0300

2025-04-19T02:31+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Негосударственная пенсия может быть снижена, если человек досрочно забирал пенсионные средства или получал социальный налоговый вычет по взносам, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "Бывают ситуации, когда негосударственная пенсия может быть снижена или даже недоплачена. Связано это обычно с тем, что человек досрочно забирал пенсионные средства или получал социальный налоговый вычет по взносам и решил досрочно забрать средства. Правда, в таком случае вычет необходимо вернуть государству", - сказала Епифанова. Сенатор сообщила, что для получения пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) необходимо обратиться в такой фонд с соответствующим заявлением. При обращении в НПФ потребуются СНИЛС, паспорт, реквизиты банка, пенсионное удостоверение или же справка Соцфонда, подтверждающая право на страховую пенсию по старости, добавила политик. "Негосударственная пенсия может быть назначена при наличии средств, учтенных на пенсионном счёте негосударственного пенсионного обеспечения. Первая выплата негосударственной пенсии по правилам происходит в течение 30 календарных дней после поступления в НПФ заявления о назначении такой пенсии. Выплаты идут через банки или почтовыми отправлениями", - объяснила парламентарий. Как рассказала Епифанова, одной из самых распространённых причин отказа в выплате негосударственной пенсии является ошибка в заявлении, к примеру, желание перевести накопления из Соцфонда в НПФ, когда они уже там и находятся. "Также причинами могут стать несколько заявлений от гражданина на протяжении года - в расчет берется только последнее. Другими аргументами в пользу отказа могут стать - отсутствие договора на обязательное пенсионное страхование, аннулирование лицензии НПФ, отзыв договоров обязательного пенсионного страхования по инициативе НПФ из-за мошеннических действий или же переезд из районов Крайнего Севера или приравненных территорий в другой регион", - пояснила политик. Говоря о разнице между государственной и негосударственной пенсиями, сенатор сказала, что особенность госпенсии заключается в её обеспеченности государством: условия её назначения и размер регулируются законодательством, кроме того, она финансируется за счет страховых взносов работодателей и госбюджета. В то же время негосударственная пенсия формируется за счет добровольных взносов в НПФ, ее размер зависит от суммы взносов и инвестиционного дохода, кроме того, это позволяет выбрать условия и сроки выплат, добавила парламентарий. "При выборе между государственной и негосударственной пенсиями следует обращать внимание на личные обстоятельства и цели. Госпенсия удобна, когда нужна гарантированная выплата, обеспечиваемая государством и отсутствует возможность или желание самостоятельно формировать пенсионные накопления. При этом негосударственная пенсия предпочтительнее, когда хочется формировать накопления за счет собственных взносов и инвестиционного дохода, если интересны гибкие условия выплат (срочные, пожизненные, единовременные) или же важно передать пенснакопления по наследству", - констатировала Епифанова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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