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США готовы признать Крым российским, сообщили СМИ

США готовы признать Крым российским, сообщили СМИ - 19.04.2025, ПРАЙМ

США готовы признать Крым российским, сообщили СМИ

Добавлены подробности (3-й абзац) и бэкграунд | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T00:55+0300

2025-04-19T00:55+0300

2025-04-19T00:55+0300

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Добавлены подробности (3-й абзац) и бэкграунд МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом", - пишет агентство. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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мировая экономика, россия, крым, украина, москва, владимир путин, оон