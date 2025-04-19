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США готовы признать Крым российским, сообщили СМИ - 19.04.2025, ПРАЙМ
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США готовы признать Крым российским, сообщили СМИ
США готовы признать Крым российским, сообщили СМИ - 19.04.2025, ПРАЙМ
США готовы признать Крым российским, сообщили СМИ
Добавлены подробности (3-й абзац) и бэкграунд | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T00:55+0300
2025-04-19T00:55+0300
экономика
мировая экономика
россия
крым
украина
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владимир путин
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Добавлены подробности (3-й абзац) и бэкграунд МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом", - пишет агентство. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.  
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192
40
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, ООН
00:55 19.04.2025
 
США готовы признать Крым российским, сообщили СМИ

Блумберг: США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине

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Добавлены подробности (3-й абзац) и бэкграунд
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
"США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом", - пишет агентство.
При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
 
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКРЫМУКРАИНАМОСКВАВладимир ПутинООН
 
 
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