Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт дал советы, как распознать настоящего человека по видеосвязи - 19.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250419/svyaz-856842944.html
Эксперт дал советы, как распознать настоящего человека по видеосвязи
Эксперт дал советы, как распознать настоящего человека по видеосвязи - 19.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт дал советы, как распознать настоящего человека по видеосвязи
Отличить настоящего человека от дипфейка можно, если обратить внимание на его мимику и движения, сказал в интервью "Известиям" руководитель отдела машинного... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T20:18+0300
2025-04-19T20:18+0300
технологии
общество
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/76890/22/768902273_0:125:1501:969_1920x0_80_0_0_82c513cce815d208dadcc15f90b9d976.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Отличить настоящего человека от дипфейка можно, если обратить внимание на его мимику и движения, сказал в интервью "Известиям" руководитель отдела машинного обучения "МТС Линк" Дмитрий Крюков."Фейк может обладать странной мимикой, неестественно двигаться", - отметил эксперт.Крюков также советует анализировать интонации, наличие пауз и синхронность речи и звука. Размытость изображения, нестабильность цветовой гаммы и периодически возникающие визуальные артефакты также являются признаками поддельного видео.В четверг в России вступил в силу закон, разрешающий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить удаленную идентификацию клиентов при открытии счетов и вкладов. Информация об этом была опубликована на портале официального опубликования правовых актов.Поскольку банки активно развивают онлайн-сервисы и стремятся оптимизировать затраты, в том числе за счет сокращения сети отделений, у клиентов не всегда есть возможность лично присутствовать при открытии счетов и вкладов.Новый закон, действующий в рамках ЭПР, позволяет банкам тестировать различные методы удаленной идентификации, расширяя возможности российских кредитных организаций в сфере онлайн-обслуживания.
https://1prime.ru/20250419/apple-856837202.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76890/22/768902273_20:0:1479:1094_1920x0_80_0_0_ad10a7be4ca2c7dc3f5cb294556dbbd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , мтс
Технологии, Общество , МТС
20:18 19.04.2025
 
Эксперт дал советы, как распознать настоящего человека по видеосвязи

Эксперт Крюков: во время видеосвязи настоящего человека можно распознать по движениям

© fotolia.com / Eugenio Marongiu%Наушники
%Наушники - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© fotolia.com / Eugenio Marongiu
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Отличить настоящего человека от дипфейка можно, если обратить внимание на его мимику и движения, сказал в интервью "Известиям" руководитель отдела машинного обучения "МТС Линк" Дмитрий Крюков.
"Фейк может обладать странной мимикой, неестественно двигаться", - отметил эксперт.
Крюков также советует анализировать интонации, наличие пауз и синхронность речи и звука. Размытость изображения, нестабильность цветовой гаммы и периодически возникающие визуальные артефакты также являются признаками поддельного видео.
В четверг в России вступил в силу закон, разрешающий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить удаленную идентификацию клиентов при открытии счетов и вкладов. Информация об этом была опубликована на портале официального опубликования правовых актов.
Поскольку банки активно развивают онлайн-сервисы и стремятся оптимизировать затраты, в том числе за счет сокращения сети отделений, у клиентов не всегда есть возможность лично присутствовать при открытии счетов и вкладов.
Новый закон, действующий в рамках ЭПР, позволяет банкам тестировать различные методы удаленной идентификации, расширяя возможности российских кредитных организаций в сфере онлайн-обслуживания.
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
Эксперт оценил перспективы снижения цен на продукцию Apple
12:05
 
ТехнологииОбществоМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала