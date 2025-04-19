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Эксперт дал советы, как распознать настоящего человека по видеосвязи
Эксперт дал советы, как распознать настоящего человека по видеосвязи - 19.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт дал советы, как распознать настоящего человека по видеосвязи
Отличить настоящего человека от дипфейка можно, если обратить внимание на его мимику и движения, сказал в интервью "Известиям" руководитель отдела машинного... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T20:18+0300
2025-04-19T20:18+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Отличить настоящего человека от дипфейка можно, если обратить внимание на его мимику и движения, сказал в интервью "Известиям" руководитель отдела машинного обучения "МТС Линк" Дмитрий Крюков."Фейк может обладать странной мимикой, неестественно двигаться", - отметил эксперт.Крюков также советует анализировать интонации, наличие пауз и синхронность речи и звука. Размытость изображения, нестабильность цветовой гаммы и периодически возникающие визуальные артефакты также являются признаками поддельного видео.В четверг в России вступил в силу закон, разрешающий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить удаленную идентификацию клиентов при открытии счетов и вкладов. Информация об этом была опубликована на портале официального опубликования правовых актов.Поскольку банки активно развивают онлайн-сервисы и стремятся оптимизировать затраты, в том числе за счет сокращения сети отделений, у клиентов не всегда есть возможность лично присутствовать при открытии счетов и вкладов.Новый закон, действующий в рамках ЭПР, позволяет банкам тестировать различные методы удаленной идентификации, расширяя возможности российских кредитных организаций в сфере онлайн-обслуживания.
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технологии, общество , мтс
Технологии, Общество , МТС
Эксперт дал советы, как распознать настоящего человека по видеосвязи
Эксперт Крюков: во время видеосвязи настоящего человека можно распознать по движениям
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ.
Отличить настоящего человека от дипфейка можно, если обратить внимание на его мимику и движения, сказал в интервью "Известиям
" руководитель отдела машинного обучения "МТС Линк" Дмитрий Крюков.
"Фейк может обладать странной мимикой, неестественно двигаться", - отметил эксперт.
Крюков также советует анализировать интонации, наличие пауз и синхронность речи и звука. Размытость изображения, нестабильность цветовой гаммы и периодически возникающие визуальные артефакты также являются признаками поддельного видео.
В четверг в России вступил в силу закон, разрешающий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить удаленную идентификацию клиентов при открытии счетов и вкладов. Информация об этом была опубликована на портале официального опубликования правовых актов.
Поскольку банки активно развивают онлайн-сервисы и стремятся оптимизировать затраты, в том числе за счет сокращения сети отделений, у клиентов не всегда есть возможность лично присутствовать при открытии счетов и вкладов.
Новый закон, действующий в рамках ЭПР, позволяет банкам тестировать различные методы удаленной идентификации, расширяя возможности российских кредитных организаций в сфере онлайн-обслуживания.
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