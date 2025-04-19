Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе придумали альтернативный способ поддержки Украины - 19.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250419/ukraina-856837349.html
В Европе придумали альтернативный способ поддержки Украины
В Европе придумали альтернативный способ поддержки Украины - 19.04.2025, ПРАЙМ
В Европе придумали альтернативный способ поддержки Украины
Газета Washington Post, ссылаясь на источники в Европе, сообщила, что все больше европейских стран планируют продолжать финансовую поддержку Киева, направляя... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T12:27+0300
2025-04-19T12:27+0300
политика
украина
европа
нато
washington post
поставки оружия украине
россия
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Газета Washington Post, ссылаясь на источники в Европе, сообщила, что все больше европейских стран планируют продолжать финансовую поддержку Киева, направляя средства в украинский военно-промышленный комплекс вместо поставок оружия. Причиной источники называют истощение собственных арсеналов Европы после продолжительных поставок вооружений Украине."Все больше стран (Европы - ред.) рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, предлагая таким образом более быстрый путь, поскольку собственные арсеналы Европы иссякают после многих лет поставок оружия Киеву", - пишет газета со ссылкой на европейского чиновника. Чиновник также отметил, что такая стратегия позволит использовать Украину как платформу для испытания новых видов вооружений, включая беспилотные системы, в интересах стран НАТО.Кроме того, Washington Post указывает на растущие сомнения в способности Европы полностью восполнить возможное прекращение американской помощи, особенно в ключевых направлениях, таких как системы противовоздушной обороны.В свою очередь, Россия считает, что поставки вооружений Киеву затрудняют процесс мирного урегулирования и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для Украины будут рассматриваться как законные цели для российских сил. Он также указывал на участие США и альянса в конфликте не только за счет поставок Украине, но и посредством проведения подготовки украинских военнослужащих на территории европейских государств. В Кремле неоднократно заявляли, что военная поддержка Украины со стороны Запада препятствует переговорам и усугубляет ситуацию.
https://1prime.ru/20250419/zelenskiy-856836659.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, нато, washington post, поставки оружия украине, россия, сергей лавров, мид рф
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, НАТО, Washington Post, поставки оружия Украине, РОССИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ
12:27 19.04.2025
 
В Европе придумали альтернативный способ поддержки Украины

WP: в Европе планируют заменить поставки оружия на Украину финансированием ВПК

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Газета Washington Post, ссылаясь на источники в Европе, сообщила, что все больше европейских стран планируют продолжать финансовую поддержку Киева, направляя средства в украинский военно-промышленный комплекс вместо поставок оружия. Причиной источники называют истощение собственных арсеналов Европы после продолжительных поставок вооружений Украине.
"Все больше стран (Европы - ред.) рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, предлагая таким образом более быстрый путь, поскольку собственные арсеналы Европы иссякают после многих лет поставок оружия Киеву", - пишет газета со ссылкой на европейского чиновника.
Чиновник также отметил, что такая стратегия позволит использовать Украину как платформу для испытания новых видов вооружений, включая беспилотные системы, в интересах стран НАТО.
Кроме того, Washington Post указывает на растущие сомнения в способности Европы полностью восполнить возможное прекращение американской помощи, особенно в ключевых направлениях, таких как системы противовоздушной обороны.
В свою очередь, Россия считает, что поставки вооружений Киеву затрудняют процесс мирного урегулирования и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для Украины будут рассматриваться как законные цели для российских сил. Он также указывал на участие США и альянса в конфликте не только за счет поставок Украине, но и посредством проведения подготовки украинских военнослужащих на территории европейских государств. В Кремле неоднократно заявляли, что военная поддержка Украины со стороны Запада препятствует переговорам и усугубляет ситуацию.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
Все попытки Зеленского сблизиться с Трампом провальные, считают в Европе
11:03
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАНАТОWashington Postпоставки оружия УкраинеРОССИЯСергей ЛавровМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала