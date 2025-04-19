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В Европе придумали альтернативный способ поддержки Украины

В Европе придумали альтернативный способ поддержки Украины - 19.04.2025, ПРАЙМ

В Европе придумали альтернативный способ поддержки Украины

Газета Washington Post, ссылаясь на источники в Европе, сообщила, что все больше европейских стран планируют продолжать финансовую поддержку Киева, направляя... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T12:27+0300

2025-04-19T12:27+0300

2025-04-19T12:27+0300

политика

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европа

нато

washington post

поставки оружия украине

россия

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Газета Washington Post, ссылаясь на источники в Европе, сообщила, что все больше европейских стран планируют продолжать финансовую поддержку Киева, направляя средства в украинский военно-промышленный комплекс вместо поставок оружия. Причиной источники называют истощение собственных арсеналов Европы после продолжительных поставок вооружений Украине."Все больше стран (Европы - ред.) рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, предлагая таким образом более быстрый путь, поскольку собственные арсеналы Европы иссякают после многих лет поставок оружия Киеву", - пишет газета со ссылкой на европейского чиновника. Чиновник также отметил, что такая стратегия позволит использовать Украину как платформу для испытания новых видов вооружений, включая беспилотные системы, в интересах стран НАТО.Кроме того, Washington Post указывает на растущие сомнения в способности Европы полностью восполнить возможное прекращение американской помощи, особенно в ключевых направлениях, таких как системы противовоздушной обороны.В свою очередь, Россия считает, что поставки вооружений Киеву затрудняют процесс мирного урегулирования и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для Украины будут рассматриваться как законные цели для российских сил. Он также указывал на участие США и альянса в конфликте не только за счет поставок Украине, но и посредством проведения подготовки украинских военнослужащих на территории европейских государств. В Кремле неоднократно заявляли, что военная поддержка Украины со стороны Запада препятствует переговорам и усугубляет ситуацию.

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украина, европа, нато, washington post, поставки оружия украине, россия, сергей лавров, мид рф