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Россия нарастила поставки ювелирных украшений в Казахстан - 19.04.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки ювелирных украшений в Казахстан
Россия нарастила поставки ювелирных украшений в Казахстан - 19.04.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки ювелирных украшений в Казахстан
Россия в конце зимы нарастила поставки ювелирных украшений и бижутерии в Казахстан вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года: февральские отгрузки... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T10:15+0300
2025-04-19T10:15+0300
экономика
россия
казахстан
китай
ювелирные украшения
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Россия в конце зимы нарастила поставки ювелирных украшений и бижутерии в Казахстан вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года: февральские отгрузки достигли 16,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахского таможенного ведомства. Большая часть поставок (87%) пришлась на ювелирные изделия из драгоценных металлов. Россия для Казахстана - крупнейший их зарубежный продавец: 59% потребностей модников и модниц республики было обеспечено за счет российского экспорта. Но и в бижутерии у России львиная доля на казахском рынке - 70%, что в три раза превышает долю Китая.
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казахстан
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россия, казахстан, китай, ювелирные украшения
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ювелирные украшения
10:15 19.04.2025
 
Россия нарастила поставки ювелирных украшений в Казахстан

Россия вдвое нарастила поставки ювелирных украшений и бижутерии в Казахстан

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКольца
Кольца - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Россия в конце зимы нарастила поставки ювелирных украшений и бижутерии в Казахстан вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года: февральские отгрузки достигли 16,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахского таможенного ведомства.
Большая часть поставок (87%) пришлась на ювелирные изделия из драгоценных металлов. Россия для Казахстана - крупнейший их зарубежный продавец: 59% потребностей модников и модниц республики было обеспечено за счет российского экспорта.
Но и в бижутерии у России львиная доля на казахском рынке - 70%, что в три раза превышает долю Китая.
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ЭкономикаРОССИЯКАЗАХСТАНКИТАЙювелирные украшения
 
 
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