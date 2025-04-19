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Россия нарастила поставки ювелирных украшений в Казахстан

Россия нарастила поставки ювелирных украшений в Казахстан - 19.04.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки ювелирных украшений в Казахстан

Россия в конце зимы нарастила поставки ювелирных украшений и бижутерии в Казахстан вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года: февральские отгрузки... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T10:15+0300

2025-04-19T10:15+0300

2025-04-19T10:15+0300

экономика

россия

казахстан

китай

ювелирные украшения

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Россия в конце зимы нарастила поставки ювелирных украшений и бижутерии в Казахстан вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года: февральские отгрузки достигли 16,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахского таможенного ведомства. Большая часть поставок (87%) пришлась на ювелирные изделия из драгоценных металлов. Россия для Казахстана - крупнейший их зарубежный продавец: 59% потребностей модников и модниц республики было обеспечено за счет российского экспорта. Но и в бижутерии у России львиная доля на казахском рынке - 70%, что в три раза превышает долю Китая.

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казахстан

китай

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россия, казахстан, китай, ювелирные украшения