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ВЭБ профинансирует освоение месторождения Баимской рудной зоны

ВЭБ профинансирует освоение месторождения Баимской рудной зоны - 19.04.2025, ПРАЙМ

ВЭБ профинансирует освоение месторождения Баимской рудной зоны

ВЭБ и его партнёры профинансируют освоение месторождения Баимской рудной зоны на более чем 1 триллион рублей, заявили в пресс-службе госкорпорации. | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T09:18+0300

2025-04-19T09:18+0300

2025-04-19T09:18+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. ВЭБ и его партнёры профинансируют освоение месторождения Баимской рудной зоны на более чем 1 триллион рублей, заявили в пресс-службе госкорпорации. "ВЭБ.РФ с партнерами профинансируют освоение Баимского месторождения меди на сумму свыше 1 триллиона рублей", - говорится в материале. Баимский горно-обогатительный комбинат (ГОК) станет первым предприятием в российской медной отрасли, где при обогащении руды будет применяться метод прямой флотации, отмечается также в материале. А по словам главы ВЭБа Игоря Шувалова, Баимский ГОК станет первым в стране, где используется беспилотная техника и интернет вещей, а проект позволит создать около 6 тысяч рабочих мест и получить более 3 триллионов рублей налогов в бюджеты разного уровня. "Баимский ГОК – уникальный по масштабу и эффектам проект. Он является самым крупным проектом, реализованным при участии ВЭБ.РФ и коммерческих банков в рамках Фабрики проектного финансирования. Механизмы господдержки, а также компетенции ВЭБ.РФ и банков-партнёров позволили повысить доступность кредитных ресурсов, увеличить сроки кредитования и распределить риски между участниками проекта", - отметил Шувалов. В пресс-службе госкорпорации напомнили, что старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 году на Восточном экономическом форуме дал президент России Владимир Путин. Проект включён в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года. "Реализация проекта обеспечит 25% прироста производства меди и 4% золота, укрепляя экспортный потенциал и промышленную независимость. На 2 миллиона тонн увеличится ежегодный грузопоток по Северному морскому пути, что усилит его значение как международного транспортного коридора", - уточняет пресс-служба ВЭБа.

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финансы, россия, дальний восток, игорь шувалов, владимир путин, вэб