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Британия продолжит сотрудничество с Китаем, несмотря на недовольство США
Британия продолжит сотрудничество с Китаем, несмотря на недовольство США - 19.04.2025, ПРАЙМ
Британия продолжит сотрудничество с Китаем, несмотря на недовольство США
Великобритания не намерена сокращать сотрудничество с Китаем, несмотря на желания США, заявила глава британского минфина Рэйчел Ривз. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T16:10+0300
2025-04-19T16:10+0300
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Великобритания не намерена сокращать сотрудничество с Китаем, несмотря на желания США, заявила глава британского минфина Рэйчел Ривз. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация США в ходе переговоров планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин. "Китай – вторая по величине экономика мира, и я думаю, будет глупо не взаимодействовать (с ним – ред.). Таков поход этого правительства", - сказала Ривз в интервью газете Telegraph, отвечая на вопрос, готов ли Лондон сократить сотрудничество с Пекином, чтобы задобрить Трампа. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, китай, сша, москва, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, МОСКВА, Дональд Трамп
Британия продолжит сотрудничество с Китаем, несмотря на недовольство США
Минфин Британии Ривз: Лондон не будет сокращать сотрудничество с КНР, вопреки желаниям США
МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Великобритания не намерена сокращать сотрудничество с Китаем, несмотря на желания США, заявила глава британского минфина Рэйчел Ривз.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация США в ходе переговоров планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин.
"Китай – вторая по величине экономика мира, и я думаю, будет глупо не взаимодействовать (с ним – ред.). Таков поход этого правительства", - сказала Ривз в интервью газете Telegraph, отвечая на вопрос, готов ли Лондон сократить сотрудничество с Пекином, чтобы задобрить Трампа.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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