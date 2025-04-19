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Российским туристам разрешат путешествия в Оман без виз - 19.04.2025, ПРАЙМ
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Российским туристам разрешат путешествия в Оман без виз
Российским туристам разрешат путешествия в Оман без виз - 19.04.2025, ПРАЙМ
Российским туристам разрешат путешествия в Оман без виз
Подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Султанатом Оман планируется во время визита султана Хайсама бин Тарик Аль Саида в Москву | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T15:47+0300
2025-04-19T15:53+0300
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БЕЙРУТ, 19 апр - ПРАЙМ. Подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Султанатом Оман планируется во время визита султана Хайсама бин Тарик Аль Саида в Москву 21 апреля, заявил посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх в интервью агентству ONA. Ранее оманское государственное агентство ONA сообщило, что султан Аль Саид прибудет в Москву с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. "Во время визита будет подписано 10 соглашений и дорожных карт. Главное из них - взаимная отмена визового режима для граждан с обычными паспортами", - сказал ат-Туайх. Посол отметил, что в этом году РФ и Оман отмечают 40-летие безупречных отношений между двумя странами. При этом в последние годы, по словам ат-Туайха, заметно развиваются торгово-экономические отношения и туристический сектор. "Заключение новых соглашений и меморандумов о взаимопонимании между Султанатом Оман и Россией является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между странами в различных сферах и открывает новые перспективы для сотрудничества во многих секторах - таких как торговля, энергия, образование и туризм, что способствует улучшению экономического роста и расширению сфер совместного сотрудничества", - добавил посол.
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бизнес, россия, оман, рф
Бизнес, РОССИЯ, ОМАН, РФ
15:47 19.04.2025 (обновлено: 15:53 19.04.2025)
 
Российским туристам разрешат путешествия в Оман без виз

Посол Омана: Россия и Оман подпишут соглашение об отмене визового режима 21 апреля

CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / Castle flagФлаг Омана на замке Байт-Ар-Ридайда
Флаг Омана на замке Байт-Ар-Ридайда - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / Castle flag
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БЕЙРУТ, 19 апр - ПРАЙМ. Подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Султанатом Оман планируется во время визита султана Хайсама бин Тарик Аль Саида в Москву 21 апреля, заявил посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх в интервью агентству ONA.
Ранее оманское государственное агентство ONA сообщило, что султан Аль Саид прибудет в Москву с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина.
"Во время визита будет подписано 10 соглашений и дорожных карт. Главное из них - взаимная отмена визового режима для граждан с обычными паспортами", - сказал ат-Туайх.
Посол отметил, что в этом году РФ и Оман отмечают 40-летие безупречных отношений между двумя странами. При этом в последние годы, по словам ат-Туайха, заметно развиваются торгово-экономические отношения и туристический сектор.
"Заключение новых соглашений и меморандумов о взаимопонимании между Султанатом Оман и Россией является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между странами в различных сферах и открывает новые перспективы для сотрудничества во многих секторах - таких как торговля, энергия, образование и туризм, что способствует улучшению экономического роста и расширению сфер совместного сотрудничества", - добавил посол.
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13:19
 
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