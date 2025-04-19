Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила выпуск безалкогольных напитков в 2025 году на 9% - 19.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250419/voda-856840615.html
Россия увеличила выпуск безалкогольных напитков в 2025 году на 9%
Россия увеличила выпуск безалкогольных напитков в 2025 году на 9% - 19.04.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила выпуск безалкогольных напитков в 2025 году на 9%
По информации Минсельхоза, В России в январе-феврале 2024 года наблюдался рост производства безалкогольных напитков — объёмы увеличились на 9% по сравнению с... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T16:39+0300
2025-04-19T16:39+0300
экономика
минсельхоз
россия
вода
питьевая вода
бутилированная вода
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/85/832698523_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_3ae7e9915d9fe4bd539a2ae5c0ca757f.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. По информации Минсельхоза, В России в январе-феврале 2024 года наблюдался рост производства безалкогольных напитков — объёмы увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 126,7 млн декалитров, сообщает портал "Агроэксперт" со ссылкой на данные Минсельхоза России.В ведомстве отметили, что с начала 2025 года российские производители значительно нарастили выпуск этой продукции.Также в министерстве сообщили, что выпуск бутилированной воды, включая минеральную и питьевую, за тот же период вырос на 10,8% в годовом выражении и составил 172,5 млн декалитров. В эту цифру вошли 49,5 млн дал минеральной воды, 60,2 млн дал природной питьевой и 59,9 млн дал очищенной питьевой воды.
https://1prime.ru/20250419/kakao-856836092.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/85/832698523_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1c24842f30cc3f3a6459fd27e041a38b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минсельхоз, россия, вода, питьевая вода, бутилированная вода
Экономика, Минсельхоз, РОССИЯ, вода, питьевая вода, бутилированная вода
16:39 19.04.2025
 
Россия увеличила выпуск безалкогольных напитков в 2025 году на 9%

Минсельхоз: производство безалкогольных напитков в России в январе-феврале выросло на 9%

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПроизводство минеральной воды в Ставропольском крае
Производство минеральной воды в Ставропольском крае - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. По информации Минсельхоза, В России в январе-феврале 2024 года наблюдался рост производства безалкогольных напитков — объёмы увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 126,7 млн декалитров, сообщает портал "Агроэксперт" со ссылкой на данные Минсельхоза России.
В ведомстве отметили, что с начала 2025 года российские производители значительно нарастили выпуск этой продукции.
Также в министерстве сообщили, что выпуск бутилированной воды, включая минеральную и питьевую, за тот же период вырос на 10,8% в годовом выражении и составил 172,5 млн декалитров. В эту цифру вошли 49,5 млн дал минеральной воды, 60,2 млн дал природной питьевой и 59,9 млн дал очищенной питьевой воды.
Какао - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
Мексика выразила интерес к российским инвестициям в производство какао
09:55
 
ЭкономикаМинсельхозРОССИЯводапитьевая водабутилированная вода
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала