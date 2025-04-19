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Россия увеличила выпуск безалкогольных напитков в 2025 году на 9%
Россия увеличила выпуск безалкогольных напитков в 2025 году на 9% - 19.04.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила выпуск безалкогольных напитков в 2025 году на 9%
По информации Минсельхоза, В России в январе-феврале 2024 года наблюдался рост производства безалкогольных напитков — объёмы увеличились на 9% по сравнению с... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T16:39+0300
2025-04-19T16:39+0300
2025-04-19T16:39+0300
экономика
минсельхоз
россия
вода
питьевая вода
бутилированная вода
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. По информации Минсельхоза, В России в январе-феврале 2024 года наблюдался рост производства безалкогольных напитков — объёмы увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 126,7 млн декалитров, сообщает портал "Агроэксперт" со ссылкой на данные Минсельхоза России.В ведомстве отметили, что с начала 2025 года российские производители значительно нарастили выпуск этой продукции.Также в министерстве сообщили, что выпуск бутилированной воды, включая минеральную и питьевую, за тот же период вырос на 10,8% в годовом выражении и составил 172,5 млн декалитров. В эту цифру вошли 49,5 млн дал минеральной воды, 60,2 млн дал природной питьевой и 59,9 млн дал очищенной питьевой воды.
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минсельхоз, россия, вода, питьевая вода, бутилированная вода
Экономика, Минсельхоз, РОССИЯ, вода, питьевая вода, бутилированная вода
Россия увеличила выпуск безалкогольных напитков в 2025 году на 9%
Минсельхоз: производство безалкогольных напитков в России в январе-феврале выросло на 9%
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ.
По информации Минсельхоза, В России в январе-феврале 2024 года наблюдался рост производства безалкогольных напитков — объёмы увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 126,7 млн декалитров, сообщает
портал "Агроэксперт" со ссылкой на данные Минсельхоза России.
В ведомстве отметили, что с начала 2025 года российские производители значительно нарастили выпуск этой продукции.
Также в министерстве сообщили, что выпуск бутилированной воды, включая минеральную и питьевую, за тот же период вырос на 10,8% в годовом выражении и составил 172,5 млн декалитров. В эту цифру вошли 49,5 млн дал минеральной воды, 60,2 млн дал природной питьевой и 59,9 млн дал очищенной питьевой воды.
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