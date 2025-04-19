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"Боится мира". На Западе пришли в ярость от заявлений Зеленского - 19.04.2025, ПРАЙМ
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"Боится мира". На Западе пришли в ярость от заявлений Зеленского
"Боится мира". На Западе пришли в ярость от заявлений Зеленского - 19.04.2025, ПРАЙМ
"Боится мира". На Западе пришли в ярость от заявлений Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес заявления Владимира Зеленского, сделанного в отношении спецпосланника президента США Дональда Трампа... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T09:13+0300
2025-04-19T09:13+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
стив уиткофф
дональд трамп
запад
нато
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес заявления Владимира Зеленского, сделанного в отношении спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом он написал в социальной сети X.Поводом для недовольств стали обвинения со стороны Зеленского, который упрекнул Уиткоффа в якобы продвижении "российских нарративов" после его слов о подходах к урегулированию украинского конфликта."Зеленский боится мира. Потому что он знает, что это означает конец его диктатуре", — говорится в публикации.Сам Уиткофф, комментируя возможности мирного урегулирования, подчеркивал, что на повестке стоит не только вопрос территорий, но и более широкие аспекты, в частности, гарантии безопасности и отказ от намерений по вступлению Украины в НАТО. По его словам, ситуация дает шанс достичь масштабного соглашения, которое может иметь глобальное значение.
https://1prime.ru/20250418/kitay-856830879.html
украина
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украина, владимир зеленский, сша, стив уиткофф, дональд трамп, запад, нато
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ЗАПАД, НАТО
09:13 19.04.2025
 
"Боится мира". На Западе пришли в ярость от заявлений Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский критикует Уиткоффа, потому что боится падения киевского режима

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес заявления Владимира Зеленского, сделанного в отношении спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом он написал в социальной сети X.
Поводом для недовольств стали обвинения со стороны Зеленского, который упрекнул Уиткоффа в якобы продвижении "российских нарративов" после его слов о подходах к урегулированию украинского конфликта.
"Зеленский боится мира. Потому что он знает, что это означает конец его диктатуре", — говорится в публикации.
Сам Уиткофф, комментируя возможности мирного урегулирования, подчеркивал, что на повестке стоит не только вопрос территорий, но и более широкие аспекты, в частности, гарантии безопасности и отказ от намерений по вступлению Украины в НАТО. По его словам, ситуация дает шанс достичь масштабного соглашения, которое может иметь глобальное значение.
Китайский дракон - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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Вчера, 20:45
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАСтив УиткоффДональд ТрампЗАПАДНАТО
 
 
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