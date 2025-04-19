https://1prime.ru/20250419/zelenskiy-856835511.html
"Боится мира". На Западе пришли в ярость от заявлений Зеленского
"Боится мира". На Западе пришли в ярость от заявлений Зеленского - 19.04.2025, ПРАЙМ
"Боится мира". На Западе пришли в ярость от заявлений Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес заявления Владимира Зеленского, сделанного в отношении спецпосланника президента США Дональда Трампа... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T09:13+0300
2025-04-19T09:13+0300
2025-04-19T09:13+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес заявления Владимира Зеленского, сделанного в отношении спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом он написал в социальной сети X.Поводом для недовольств стали обвинения со стороны Зеленского, который упрекнул Уиткоффа в якобы продвижении "российских нарративов" после его слов о подходах к урегулированию украинского конфликта."Зеленский боится мира. Потому что он знает, что это означает конец его диктатуре", — говорится в публикации.Сам Уиткофф, комментируя возможности мирного урегулирования, подчеркивал, что на повестке стоит не только вопрос территорий, но и более широкие аспекты, в частности, гарантии безопасности и отказ от намерений по вступлению Украины в НАТО. По его словам, ситуация дает шанс достичь масштабного соглашения, которое может иметь глобальное значение.
https://1prime.ru/20250418/kitay-856830879.html
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ЗАПАД, НАТО
"Боится мира". На Западе пришли в ярость от заявлений Зеленского
Журналист Боуз: Зеленский критикует Уиткоффа, потому что боится падения киевского режима
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ.
Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес заявления Владимира Зеленского, сделанного в отношении спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом он написал в социальной сети X
.
Поводом для недовольств стали обвинения со стороны Зеленского, который упрекнул Уиткоффа в якобы продвижении "российских нарративов" после его слов о подходах к урегулированию украинского конфликта.
"Зеленский боится мира. Потому что он знает, что это означает конец его диктатуре", — говорится в публикации.
Сам Уиткофф, комментируя возможности мирного урегулирования, подчеркивал, что на повестке стоит не только вопрос территорий, но и более широкие аспекты, в частности, гарантии безопасности и отказ от намерений по вступлению Украины в НАТО. По его словам, ситуация дает шанс достичь масштабного соглашения, которое может иметь глобальное значение.
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