https://1prime.ru/20250419/zelenskiy-856835511.html

"Боится мира". На Западе пришли в ярость от заявлений Зеленского

"Боится мира". На Западе пришли в ярость от заявлений Зеленского - 19.04.2025, ПРАЙМ

"Боится мира". На Западе пришли в ярость от заявлений Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес заявления Владимира Зеленского, сделанного в отношении спецпосланника президента США Дональда Трампа... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T09:13+0300

2025-04-19T09:13+0300

2025-04-19T09:13+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

стив уиткофф

дональд трамп

запад

нато

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес заявления Владимира Зеленского, сделанного в отношении спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом он написал в социальной сети X.Поводом для недовольств стали обвинения со стороны Зеленского, который упрекнул Уиткоффа в якобы продвижении "российских нарративов" после его слов о подходах к урегулированию украинского конфликта."Зеленский боится мира. Потому что он знает, что это означает конец его диктатуре", — говорится в публикации.Сам Уиткофф, комментируя возможности мирного урегулирования, подчеркивал, что на повестке стоит не только вопрос территорий, но и более широкие аспекты, в частности, гарантии безопасности и отказ от намерений по вступлению Украины в НАТО. По его словам, ситуация дает шанс достичь масштабного соглашения, которое может иметь глобальное значение.

https://1prime.ru/20250418/kitay-856830879.html

украина

сша

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украина, владимир зеленский, сша, стив уиткофф, дональд трамп, запад, нато