https://1prime.ru/20250419/zelenskiy-856836659.html

Все попытки Зеленского сблизиться с Трампом провальные, считают в Европе

Все попытки Зеленского сблизиться с Трампом провальные, считают в Европе - 19.04.2025, ПРАЙМ

Все попытки Зеленского сблизиться с Трампом провальные, считают в Европе

Многие на Украине воспринимают Владимира Зеленского как "слабака", особенно в контексте его отношений с президентом США Дональдом Трампом. По информации... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T11:03+0300

2025-04-19T11:03+0300

2025-04-19T11:03+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Многие на Украине воспринимают Владимира Зеленского как "слабака", особенно в контексте его отношений с президентом США Дональдом Трампом. По информации чешского издания Seznam Zprávy, оппозиция и аналитики считают, что Зеленский не может выстроить эффективный диалог с Вашингтоном и надеется на давление США на Россию, которое пока не реализуется.После начала мирных инициатив, исходящих от Трампа, в украинской политике вновь активизировалась внутренняя борьба. Как отмечает издание, критике подвергается стратегия Зеленского, которую называют слишком мягкой. Оппозиция обвиняет его в неспособности защитить интересы страны и упущенных возможностях в переговорах с американской стороной.Экс-президент Украины Петр Порошенко* предложил создать правительство национального единства, чтобы усилить позиции Украины в международном диалоге. Однако Зеленский отказался от компромисса и продолжает давление на политических соперников.Как сообщает SZ, Зеленский настаивает на сохранении территориальной целостности и личных переговорах с Трампом, но избегает жестких условий. По мнению экспертов, он боится потерять поддержку США и надеется, что Трамп сам осознает угрозу со стороны России.Аналитики считают, что для успеха в переговорах Зеленскому стоит занять более решительную позицию и добиваться от США четких обязательств. В то же время его неизменная приверженность украинскому суверенитету вызывает уважение у части западных наблюдателей.Тем не менее, как подчеркивает Seznam Zprávy, Украина остаётся наименее влиятельной стороной в треугольнике "Вашингтон — Москва — Киев", и это по-прежнему определяет динамику отношений между Зеленским и Трампом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп