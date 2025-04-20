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В Эстонии обеспокоены последствиями для ЕС и G7 после разморозки активов РФ
В Эстонии обеспокоены последствиями для ЕС и G7 после разморозки активов РФ - 20.04.2025, ПРАЙМ
В Эстонии обеспокоены последствиями для ЕС и G7 после разморозки активов РФ
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил опасения о финансовых трудностях ЕС и стран G7, которым придется обеспечивать многомиллиардные кредиты... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T08:22+0300
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил опасения о финансовых трудностях ЕС и стран G7, которым придется обеспечивать многомиллиардные кредиты Киева самостоятельно, если Венгрия проголосует против продления санкций в отношении замороженных активов РФ, сообщает издание Financial Times. "Маргус Цахкна заявил Financial Times, что блокирование возобновления санкций ЕС (против российских активов - ред.), угроза, которую (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан неоднократно высказывал, но никогда не предпринимал ранее, оставит правительства стран G7 и ЕС в затруднительном положении из-за многомиллиардных кредитов, предоставленных Киеву и обеспечиваемых за счет российских активов", - пишет издание. Отмечается, что, по словам министра, в случае разморозки активов "Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины". Как пишет издание, европейская комиссия пытается разработать запасной план на случай, если пролонгация антироссийских санкций не удастся, однако представители ЕС заявили, что большинство правовых путей "чреваты неудачей". В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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россия, замороженные российские активы, ес, g7, мировая экономика, санкции против рф, financial times, эстония
Экономика, РОССИЯ, замороженные российские активы, ЕС, G7, Мировая экономика, санкции против РФ, Financial Times, ЭСТОНИЯ
В Эстонии обеспокоены последствиями для ЕС и G7 после разморозки активов РФ
FT: ЕС и G7 ждут трудности, если не продлить антироссийские санкции, считают в Эстонии
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил опасения о финансовых трудностях ЕС и стран G7, которым придется обеспечивать многомиллиардные кредиты Киева самостоятельно, если Венгрия проголосует против продления санкций в отношении замороженных активов РФ, сообщает издание Financial Times
.
"Маргус Цахкна заявил Financial Times, что блокирование возобновления санкций ЕС (против российских активов - ред.), угроза, которую (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан неоднократно высказывал, но никогда не предпринимал ранее, оставит правительства стран G7 и ЕС в затруднительном положении из-за многомиллиардных кредитов, предоставленных Киеву и обеспечиваемых за счет российских активов", - пишет издание.
Отмечается, что, по словам министра, в случае разморозки активов "Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины".
Как пишет издание, европейская комиссия пытается разработать запасной план на случай, если пролонгация антироссийских санкций не удастся, однако представители ЕС заявили, что большинство правовых путей "чреваты неудачей".
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
"Около $5 млрд". РФ предложила США обменять замороженные активы, пишут СМИ