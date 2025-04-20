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Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались оштрафовать за неуплату штрафа

Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались оштрафовать за неуплату штрафа - 20.04.2025, ПРАЙМ

Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались оштрафовать за неуплату штрафа

Актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату в срок административного... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T05:52+0300

2025-04-20T05:52+0300

2025-04-20T05:52+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату в срок административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - сказали в суде. Согласно картотеке, в суд с начала 2025 года административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ о неуплате административного штрафа в срок поступали четыре раза, все они были возвращены должностному лицу. Это может быть связано с выявленными нарушениями при составлении административных материалов. Суд может оштрафовать актрису в двукратном размере суммы ранее неуплаченного штрафа. В конце марта Андреева-Бондарчук и режиссер Федор Бондарчук заявили о разводе, опубликовав совместное обращение в своем профиле Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ). Они были женаты с 2019 года.

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