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Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались оштрафовать за неуплату штрафа
Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались оштрафовать за неуплату штрафа - 20.04.2025, ПРАЙМ
Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались оштрафовать за неуплату штрафа
Актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату в срок административного... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T05:52+0300
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату в срок административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - сказали в суде.
Согласно картотеке, в суд с начала 2025 года административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ о неуплате административного штрафа в срок поступали четыре раза, все они были возвращены должностному лицу. Это может быть связано с выявленными нарушениями при составлении административных материалов.
Суд может оштрафовать актрису в двукратном размере суммы ранее неуплаченного штрафа.
В конце марта Андреева-Бондарчук и режиссер Федор Бондарчук заявили о разводе, опубликовав совместное обращение в своем профиле Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ). Они были женаты с 2019 года.
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бизнес, общество , рф, москва, федор бондарчук, instagram
Бизнес, Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, Федор Бондарчук, Instagram
Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались оштрафовать за неуплату штрафа
Актрису Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались оштрафовать за неуплату штрафа
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату в срок административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - сказали в суде.
Согласно картотеке, в суд с начала 2025 года административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ о неуплате административного штрафа в срок поступали четыре раза, все они были возвращены должностному лицу. Это может быть связано с выявленными нарушениями при составлении административных материалов.
Суд может оштрафовать актрису в двукратном размере суммы ранее неуплаченного штрафа.
В конце марта Андреева-Бондарчук и режиссер Федор Бондарчук заявили о разводе, опубликовав совместное обращение в своем профиле Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ). Они были женаты с 2019 года.