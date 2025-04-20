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Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре - 20.04.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Делегация Россельхознадзора посетит Эквадор в начале апреля для осмотра компаний, экспортирующих бананы, эквадорская сторона заинтересована в этом осмотре в... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T19:32+0300
2025-04-20T19:32+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
эквадор
рф
россельхознадзор
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Делегация Россельхознадзора посетит Эквадор в начале апреля для осмотра компаний, экспортирующих бананы, эквадорская сторона заинтересована в этом осмотре в связи с важностью для нее рынка РФ, рассказал в интервью РИА Новости посол республики в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "С 1 по 9 апреля Эквадор посетит делегация Россельхознадзора для осмотра компаний, производящих и экспортирующих бананы. Поскольку Россия – очень важный рынок для нас, мы хотим, чтобы они приехали и увидели процессы и механизмы, чтобы шла торговля", - сказал собеседник агентства. В феврале 2024 года Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этой продукции. Позже Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, прошли технические консультации. По их итогам Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита.
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россия, сельское хозяйство, эквадор, рф, россельхознадзор
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, ЭКВАДОР, РФ, Россельхознадзор
19:32 20.04.2025
 
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

Россельхознадзор посетит Эквадор для осмотра компаний, экспортирующих бананы

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПродажа бананов
Продажа бананов - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Делегация Россельхознадзора посетит Эквадор в начале апреля для осмотра компаний, экспортирующих бананы, эквадорская сторона заинтересована в этом осмотре в связи с важностью для нее рынка РФ, рассказал в интервью РИА Новости посол республики в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
"С 1 по 9 апреля Эквадор посетит делегация Россельхознадзора для осмотра компаний, производящих и экспортирующих бананы. Поскольку Россия – очень важный рынок для нас, мы хотим, чтобы они приехали и увидели процессы и механизмы, чтобы шла торговля", - сказал собеседник агентства.
В феврале 2024 года Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этой продукции.
Позже Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, прошли технические консультации. По их итогам Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита.
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ЭкономикаРОССИЯСельское хозяйствоЭКВАДОРРФРоссельхознадзор
 
 
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