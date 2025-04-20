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В Боливии призвали НАТО прекратить конфликт на Украине - 20.04.2025, ПРАЙМ
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В Боливии призвали НАТО прекратить конфликт на Украине
В Боливии призвали НАТО прекратить конфликт на Украине - 20.04.2025, ПРАЙМ
В Боливии призвали НАТО прекратить конфликт на Украине
Странам НАТО после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия стоит успокоиться и остановить конфликт на Украине, заявил РИА Новости | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T00:54+0300
2025-04-20T00:54+0300
экономика
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украина
рф
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нато
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 20 апр - ПРАЙМ. Странам НАТО после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия стоит успокоиться и остановить конфликт на Украине, заявил РИА Новости глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи. В субботу президент РФ объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Как доказательство того, что Россия ищет мира, президент Владимир Путин объявил временное перемирие на пасхальные праздники. Хорошо бы страны НАТО успокоились и остановили этот конфликт", - отметил Ахпи. По словам собеседника агентства, именно Североатлантический альянс начал конфликт. "Эта война, которую начала НАТО, не нужна, и Россия всегда была на стороне мира", - добавил политик.
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мировая экономика, общество , боливия, украина, рф, владимир путин, нато
Экономика, Мировая экономика, Общество , БОЛИВИЯ, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, НАТО
00:54 20.04.2025
 
В Боливии призвали НАТО прекратить конфликт на Украине

Сенатор Ахпи призвал НАТО успокоиться и остановить конфликт на Украине

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 20 апр - ПРАЙМ. Странам НАТО после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия стоит успокоиться и остановить конфликт на Украине, заявил РИА Новости глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи.
В субботу президент РФ объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Как доказательство того, что Россия ищет мира, президент Владимир Путин объявил временное перемирие на пасхальные праздники. Хорошо бы страны НАТО успокоились и остановили этот конфликт", - отметил Ахпи.
По словам собеседника агентства, именно Североатлантический альянс начал конфликт.
"Эта война, которую начала НАТО, не нужна, и Россия всегда была на стороне мира", - добавил политик.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоБОЛИВИЯУКРАИНАРФВладимир ПутинНАТО
 
 
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