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В Боливии призвали НАТО прекратить конфликт на Украине

В Боливии призвали НАТО прекратить конфликт на Украине - 20.04.2025, ПРАЙМ

В Боливии призвали НАТО прекратить конфликт на Украине

Странам НАТО после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия стоит успокоиться и остановить конфликт на Украине, заявил РИА Новости | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T00:54+0300

2025-04-20T00:54+0300

2025-04-20T00:54+0300

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 20 апр - ПРАЙМ. Странам НАТО после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия стоит успокоиться и остановить конфликт на Украине, заявил РИА Новости глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи. В субботу президент РФ объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Как доказательство того, что Россия ищет мира, президент Владимир Путин объявил временное перемирие на пасхальные праздники. Хорошо бы страны НАТО успокоились и остановили этот конфликт", - отметил Ахпи. По словам собеседника агентства, именно Североатлантический альянс начал конфликт. "Эта война, которую начала НАТО, не нужна, и Россия всегда была на стороне мира", - добавил политик.

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мировая экономика, общество , боливия, украина, рф, владимир путин, нато