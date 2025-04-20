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Экс-глава МИД Австрии рассказала о традициях пасхальных перемирий

Экс-глава МИД Австрии рассказала о традициях пасхальных перемирий - 20.04.2025, ПРАЙМ

Экс-глава МИД Австрии рассказала о традициях пасхальных перемирий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Традиция пасхальных перемирий, существовавшая ранее в истории, сегодня уже не соблюдается, однако есть надежда, что нынешнее | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T01:39+0300

2025-04-20T01:39+0300

2025-04-20T01:39+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Традиция пасхальных перемирий, существовавшая ранее в истории, сегодня уже не соблюдается, однако есть надежда, что нынешнее перемирие позволит многим семьям отметить этот праздник в мире, сказала РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Как человек я просто надеюсь от всего сердца, что многие семьи смогут отметить Пасху и другие праздники в мире. Это моё пожелание как человека каждой семье, на какой бы стороне они ни были. Я буду среди тех, кто молится, чтобы это внесло хоть небольшие изменения. Может, не решающие, но начало чему-то новому. За это я буду молиться сегодня, как и многие другие", - сказала агентству экс-глава МИД Австрии. Ранее стороны конфликтов часто объявляли подобные перемирия, отметила она. "Пасхальное перемирие - это была определённая традиция, но в наше время её уже нет. Если вспомнить Первую мировую войну и войны до неё, стороны конфликта часто объявляли такие перемирия на религиозные праздники", - добавила Кнайсль.

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общество , мировая экономика, австрия, рф, украина, карин кнайсль, владимир путин, мид