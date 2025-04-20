Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии рассказала о традициях пасхальных перемирий - 20.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250420/eks-glava-856845815.html
Экс-глава МИД Австрии рассказала о традициях пасхальных перемирий
Экс-глава МИД Австрии рассказала о традициях пасхальных перемирий - 20.04.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Австрии рассказала о традициях пасхальных перемирий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Традиция пасхальных перемирий, существовавшая ранее в истории, сегодня уже не соблюдается, однако есть надежда, что нынешнее | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T01:39+0300
2025-04-20T01:39+0300
общество
мировая экономика
австрия
рф
украина
карин кнайсль
владимир путин
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856845815.jpg?1745102387
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Традиция пасхальных перемирий, существовавшая ранее в истории, сегодня уже не соблюдается, однако есть надежда, что нынешнее перемирие позволит многим семьям отметить этот праздник в мире, сказала РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Как человек я просто надеюсь от всего сердца, что многие семьи смогут отметить Пасху и другие праздники в мире. Это моё пожелание как человека каждой семье, на какой бы стороне они ни были. Я буду среди тех, кто молится, чтобы это внесло хоть небольшие изменения. Может, не решающие, но начало чему-то новому. За это я буду молиться сегодня, как и многие другие", - сказала агентству экс-глава МИД Австрии. Ранее стороны конфликтов часто объявляли подобные перемирия, отметила она. "Пасхальное перемирие - это была определённая традиция, но в наше время её уже нет. Если вспомнить Первую мировую войну и войны до неё, стороны конфликта часто объявляли такие перемирия на религиозные праздники", - добавила Кнайсль.
австрия
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, австрия, рф, украина, карин кнайсль, владимир путин, мид
Общество , Мировая экономика, АВСТРИЯ, РФ, УКРАИНА, Карин Кнайсль, Владимир Путин, МИД
01:39 20.04.2025
 
Экс-глава МИД Австрии рассказала о традициях пасхальных перемирий

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: традиция пасхальных перемирий уже не соблюдается

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Традиция пасхальных перемирий, существовавшая ранее в истории, сегодня уже не соблюдается, однако есть надежда, что нынешнее перемирие позволит многим семьям отметить этот праздник в мире, сказала РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Как человек я просто надеюсь от всего сердца, что многие семьи смогут отметить Пасху и другие праздники в мире. Это моё пожелание как человека каждой семье, на какой бы стороне они ни были. Я буду среди тех, кто молится, чтобы это внесло хоть небольшие изменения. Может, не решающие, но начало чему-то новому. За это я буду молиться сегодня, как и многие другие", - сказала агентству экс-глава МИД Австрии.
Ранее стороны конфликтов часто объявляли подобные перемирия, отметила она.
"Пасхальное перемирие - это была определённая традиция, но в наше время её уже нет. Если вспомнить Первую мировую войну и войны до неё, стороны конфликта часто объявляли такие перемирия на религиозные праздники", - добавила Кнайсль.
 
ОбществоМировая экономикаАВСТРИЯРФУКРАИНАКарин КнайсльВладимир ПутинМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала