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Экс-глава МИД Австрии оценила пасхальное перемирие
Экс-глава МИД Австрии оценила пасхальное перемирие - 20.04.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Австрии оценила пасхальное перемирие
C.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие не будет иметь больших последствий в конфликте на Украине, но это жест, который может стать первым... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T01:45+0300
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие не будет иметь больших последствий в конфликте на Украине, но это жест, который может стать первым шагом к реальным действиям по прекращению огня, выразила мнение в беседе с РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Пасхальное перемирие - это не то, что будет иметь решающее военное значение, но дипломатия и человеческая жизнь часто нуждаются в жестах, прежде чем можно перейти к реальным мерам — военным или политическим. Это жест, и момент выбран удачно", - сказала Кнайсль.
Она выразила надежду, что пасхальное перемирие станет первым шагом к реальным действиям по прекращению огня.
"Мы слышали... от (президента США Дональда - ред.) Трампа, что если у сторон нет желания действительно вступить в перемирие и дипломатические переговоры, то США просто забросит это. Неясно, что он имел в виду: то ли они забросят всё, что связано с Украиной, то ли примут меры против одной из сторон", - добавила экс-глава МИД Австрии.
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Общество , Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, АВСТРИЯ, США, Карин Кнайсль, Владимир Путин, МИД
Экс-глава МИД Австрии оценила пасхальное перемирие
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: пасхальное перемирие не будет иметь больших последствий
C.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие не будет иметь больших последствий в конфликте на Украине, но это жест, который может стать первым шагом к реальным действиям по прекращению огня, выразила мнение в беседе с РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Пасхальное перемирие - это не то, что будет иметь решающее военное значение, но дипломатия и человеческая жизнь часто нуждаются в жестах, прежде чем можно перейти к реальным мерам — военным или политическим. Это жест, и момент выбран удачно", - сказала Кнайсль.
Она выразила надежду, что пасхальное перемирие станет первым шагом к реальным действиям по прекращению огня.
"Мы слышали... от (президента США Дональда - ред.) Трампа, что если у сторон нет желания действительно вступить в перемирие и дипломатические переговоры, то США просто забросит это. Неясно, что он имел в виду: то ли они забросят всё, что связано с Украиной, то ли примут меры против одной из сторон", - добавила экс-глава МИД Австрии.