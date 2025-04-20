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Эксперт назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли
Эксперт назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли - 20.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие в конфликте на Украине - это жест доброй воли, но существуют сложности с мониторингом его соблюдения,... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T01:33+0300
2025-04-20T01:33+0300
2025-04-20T01:33+0300
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мировая экономика
карин кнайсль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие в конфликте на Украине - это жест доброй воли, но существуют сложности с мониторингом его соблюдения, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Пасхальное перемирие - это жест доброй воли, но вопрос в мониторинге. Сейчас никто не в состоянии создать комиссию по мониторингу... С технической точки зрения очень сложно обеспечить полное соблюдение. Но это жест. Возможно, это первый шаг к реальным действиям", - сказала Кнайсль РИА Новости.
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общество , мировая экономика, карин кнайсль, владимир путин
Общество , Экономика, Мировая экономика, Карин Кнайсль, Владимир Путин
Эксперт назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие в конфликте на Украине - это жест доброй воли, но существуют сложности с мониторингом его соблюдения, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Пасхальное перемирие - это жест доброй воли, но вопрос в мониторинге. Сейчас никто не в состоянии создать комиссию по мониторингу... С технической точки зрения очень сложно обеспечить полное соблюдение. Но это жест. Возможно, это первый шаг к реальным действиям", - сказала Кнайсль РИА Новости.