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Эксперт назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли

Эксперт назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли - 20.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие в конфликте на Украине - это жест доброй воли, но существуют сложности с мониторингом его соблюдения,... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T01:33+0300

2025-04-20T01:33+0300

2025-04-20T01:33+0300

общество

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мировая экономика

карин кнайсль

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие в конфликте на Украине - это жест доброй воли, но существуют сложности с мониторингом его соблюдения, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Пасхальное перемирие - это жест доброй воли, но вопрос в мониторинге. Сейчас никто не в состоянии создать комиссию по мониторингу... С технической точки зрения очень сложно обеспечить полное соблюдение. Но это жест. Возможно, это первый шаг к реальным действиям", - сказала Кнайсль РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мировая экономика, карин кнайсль, владимир путин