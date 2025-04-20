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Лавров раскритиковал запрет ЕС чиновникам посещать Россию на 9 мая
Лавров раскритиковал запрет ЕС чиновникам посещать Россию на 9 мая - 20.04.2025, ПРАЙМ
Лавров раскритиковал запрет ЕС чиновникам посещать Россию на 9 мая
Попытки Евросоюза запретить политикам в некоторых европейских странах, в том числе лидерам государств, приезжать в Россию на 9 мая можно расценивать как попытку | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T12:42+0300
2025-04-20T12:42+0300
2025-04-20T12:57+0300
политика
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9 мая
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Попытки Евросоюза запретить политикам в некоторых европейских странах, в том числе лидерам государств, приезжать в Россию на 9 мая можно расценивать как попытку возродить нацизм, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину. Он также подчеркнул, что Россия не намерена мириться с этим и готова приложить все силы, чтобы не позволить идеологии набрать силу и окончательно положить ей конец. После уничтожения нацизма Европа снова вернется к своим ценностям.Как заявляла ранее глава Евродипломатии Кая Каллам, ЕС дал понять странам-кандидатам в союз, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По словам Каллас, во время встречи министров "различными государствами-членами" было отмечено, что европейская сторона с высокой вероятностью не будет участвовать в параде или торжествах на 9 мая в России.
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россия, сергей лавров, ес, мид рф, европа, кая каллас, 9 мая
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, ЕВРОПА, Кая Каллас, 9 мая
Лавров раскритиковал запрет ЕС чиновникам посещать Россию на 9 мая
Лавров: ЕС запретами чиновникам приезжать в РФ на 9 мая хочет возродить нацизм
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Попытки Евросоюза запретить политикам в некоторых европейских странах, в том числе лидерам государств, приезжать в Россию на 9 мая можно расценивать как попытку возродить нацизм, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.
Он также подчеркнул, что Россия не намерена мириться с этим и готова приложить все силы, чтобы не позволить идеологии набрать силу и окончательно положить ей конец. После уничтожения нацизма Европа снова вернется к своим ценностям.
Как заявляла ранее глава Евродипломатии Кая Каллам, ЕС дал понять странам-кандидатам в союз, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По словам Каллас, во время встречи министров "различными государствами-членами" было отмечено, что европейская сторона с высокой вероятностью не будет участвовать в параде или торжествах на 9 мая в России.
Лавров рассказал о переговорах Путина с главой МИД Ирана