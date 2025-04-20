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"Блок фашистов". СМИ рассказали о мрачной стороне Евросоюза - 20.04.2025, ПРАЙМ
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"Блок фашистов". СМИ рассказали о мрачной стороне Евросоюза
"Блок фашистов". СМИ рассказали о мрачной стороне Евросоюза - 20.04.2025, ПРАЙМ
"Блок фашистов". СМИ рассказали о мрачной стороне Евросоюза
Европейский союз превратился в фашистский блок, пишет издание Strategic Culture. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T20:28+0300
2025-04-20T21:23+0300
политика
брюссель
киев
кая каллас
роберт фицо
ес
украина
россия
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Европейский союз превратился в фашистский блок, пишет издание Strategic Culture.По мнению авторов статьи, представители европейской элиты, занимающие ключевые посты в формировании политического курса ЕС, разделяют "тот же фашистский менталитет", что и нацистские лидеры прошлого."Неудивительно, что они против участия в мероприятии, посвященном 80-летию Победы, которое состоится в Москве в следующем месяце. Им нужно очернить это событие, чтобы скрыть свою подлую политическую деятельность", - говорится в материале.Издание также обращает внимание на то, что Брюссель выступает союзником "неонацистского режима" в Киеве, который чтит память людей, сотрудничавших с Третьим рейхом. В статье подчеркивается, что власти ЕС демонстрируют враждебное отношение к России, а любое инакомыслие внутри Евросоюза, ставящее под сомнение безоговорочную поддержку Украины, подвергается жесткому подавлению."Достигнут новый уровень деградации. ЕС запрещает чествовать тех, кто победил нацизм", - делают неутешительный вывод авторы.Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник заявила,, что ЕС не приветствует участие стран-кандидатов в параде Победы 9 мая в Москве и не планирует принимать участие в мероприятии самостоятельно. По словам Каллас, на встрече министров различных стран-членов было выражено мнение, что "любое участие" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны является нежелательным.В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своем намерении посетить торжественные мероприятия в Москве, подчеркнув, что никто не может ему этого запретить.
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брюссель, киев, кая каллас, роберт фицо, ес, украина, россия
Политика, Брюссель, Киев, Кая Каллас, Роберт Фицо, ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ
20:28 20.04.2025 (обновлено: 21:23 20.04.2025)
 
"Блок фашистов". СМИ рассказали о мрачной стороне Евросоюза

Strategic Culture: ЕС действует как фашистский блок, очерняя победу над нацизмом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Европейский союз превратился в фашистский блок, пишет издание Strategic Culture.
По мнению авторов статьи, представители европейской элиты, занимающие ключевые посты в формировании политического курса ЕС, разделяют "тот же фашистский менталитет", что и нацистские лидеры прошлого.
"Неудивительно, что они против участия в мероприятии, посвященном 80-летию Победы, которое состоится в Москве в следующем месяце. Им нужно очернить это событие, чтобы скрыть свою подлую политическую деятельность", - говорится в материале.
Издание также обращает внимание на то, что Брюссель выступает союзником "неонацистского режима" в Киеве, который чтит память людей, сотрудничавших с Третьим рейхом. В статье подчеркивается, что власти ЕС демонстрируют враждебное отношение к России, а любое инакомыслие внутри Евросоюза, ставящее под сомнение безоговорочную поддержку Украины, подвергается жесткому подавлению.
"Достигнут новый уровень деградации. ЕС запрещает чествовать тех, кто победил нацизм", - делают неутешительный вывод авторы.
Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник заявила,, что ЕС не приветствует участие стран-кандидатов в параде Победы 9 мая в Москве и не планирует принимать участие в мероприятии самостоятельно. По словам Каллас, на встрече министров различных стран-членов было выражено мнение, что "любое участие" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны является нежелательным.
В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своем намерении посетить торжественные мероприятия в Москве, подчеркнув, что никто не может ему этого запретить.
Армия - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
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ПолитикаБрюссельКиевКая КалласРоберт ФицоЕСУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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