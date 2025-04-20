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"Моська". Раскрыта маленькая страна, подстрекающая Европу к войне с Россией - 20.04.2025, ПРАЙМ
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"Моська". Раскрыта маленькая страна, подстрекающая Европу к войне с Россией
"Моська". Раскрыта маленькая страна, подстрекающая Европу к войне с Россией - 20.04.2025, ПРАЙМ
"Моська". Раскрыта маленькая страна, подстрекающая Европу к войне с Россией
Эстония занимает активную позицию в числе стран, подстрекающих к конфликту с Россией. Несмотря на то что это небольшое государство не обладает мощной армией,... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T15:20+0300
2025-04-20T15:29+0300
политика
кая каллас
европа
эстония
украина
нато
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Эстония занимает активную позицию в числе стран, подстрекающих к конфликту с Россией. Несмотря на то что это небольшое государство не обладает мощной армией, оно способно провоцировать эскалацию и разжигать конфликты в Европе. Об этом пишет Asia Times.Одновременно с атаками на Россию с помощью беспилотников, Украина и ее сторонники развязали против России и культурную войну. В этом контексте Эстония выступает одной из главных движущих сил. Можно было бы ожидать, что Таллин будет осторожен, но местные власти уверены в поддержке НАТО и полагают, что Россия не рискнет атаковать страну, входящую в альянс.Еще в апреле 2007 года эстонцы приняли решение о переносе памятника Бронзовому солдату. Этот памятник был местом захоронения советских солдат, погибших в борьбе с нацистами. В результате могилы были раскопаны, а родственников погибших в России уведомили о том, что если они не заберут останки, то прах будет перенесен на Таллинское военное кладбище вместе с памятником.В 2025 году в стране началась новая волна борьбы с памятниками. Это проявилось как в осквернении русских могил на Таллинском военном кладбище, так и в уничтожении военных мемориалов. Демонстративное пренебрежение Эстонии к победе России во Второй мировой войне и ее неоднозначное отношение к собственному прошлому лишь усиливают напряжение среди русскоязычного населения. К этому добавляются попытки затруднить получение гражданства эстонскими русскими и лишить их права голоса. Недавно принятые законы усугубили эту ситуацию.Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, по совместительству является бывшим премьер-министром Эстонии. Сейчас она активно поддерживает милитаризацию Европы и отправку войск на Украину, хотя у самой Эстонии для этого нет достаточных ресурсов.Все эти провокации представляют опасность тем, что из них может вспыхнуть война. Истерия, которую развели власти ряда европейских стран, включая Францию, Великобританию, Германию и Эстонию, является отражением тревоги о том, что Украина может не выдержать российского давления. Вместо того чтобы поддерживать президента США Дональда Трампа в поисках мирного решения конфликта, Европа продолжает создавать самые различные препятствия.Хотя частично такое поведение можно объяснить попытками решить экономические проблемы Европы путем замены гражданской промышленности на военную, это не спасет ни экономику, ни промышленность. Даже такие малые страны, как Эстония, могут стать источником серьезных проблем и спровоцировать эскалацию конфликта, способную привести к войне в Европе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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кая каллас, европа, эстония, украина, нато
Политика, Кая Каллас, ЕВРОПА, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, НАТО
15:20 20.04.2025 (обновлено: 15:29 20.04.2025)
 
"Моська". Раскрыта маленькая страна, подстрекающая Европу к войне с Россией

Asia Times: Эстония выступает лидером в эскалации конфликта с Россией в Европе

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Эстония занимает активную позицию в числе стран, подстрекающих к конфликту с Россией. Несмотря на то что это небольшое государство не обладает мощной армией, оно способно провоцировать эскалацию и разжигать конфликты в Европе. Об этом пишет Asia Times.
Одновременно с атаками на Россию с помощью беспилотников, Украина и ее сторонники развязали против России и культурную войну. В этом контексте Эстония выступает одной из главных движущих сил. Можно было бы ожидать, что Таллин будет осторожен, но местные власти уверены в поддержке НАТО и полагают, что Россия не рискнет атаковать страну, входящую в альянс.
Еще в апреле 2007 года эстонцы приняли решение о переносе памятника Бронзовому солдату. Этот памятник был местом захоронения советских солдат, погибших в борьбе с нацистами. В результате могилы были раскопаны, а родственников погибших в России уведомили о том, что если они не заберут останки, то прах будет перенесен на Таллинское военное кладбище вместе с памятником.
В 2025 году в стране началась новая волна борьбы с памятниками. Это проявилось как в осквернении русских могил на Таллинском военном кладбище, так и в уничтожении военных мемориалов. Демонстративное пренебрежение Эстонии к победе России во Второй мировой войне и ее неоднозначное отношение к собственному прошлому лишь усиливают напряжение среди русскоязычного населения. К этому добавляются попытки затруднить получение гражданства эстонскими русскими и лишить их права голоса. Недавно принятые законы усугубили эту ситуацию.
Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, по совместительству является бывшим премьер-министром Эстонии. Сейчас она активно поддерживает милитаризацию Европы и отправку войск на Украину, хотя у самой Эстонии для этого нет достаточных ресурсов.
Все эти провокации представляют опасность тем, что из них может вспыхнуть война. Истерия, которую развели власти ряда европейских стран, включая Францию, Великобританию, Германию и Эстонию, является отражением тревоги о том, что Украина может не выдержать российского давления. Вместо того чтобы поддерживать президента США Дональда Трампа в поисках мирного решения конфликта, Европа продолжает создавать самые различные препятствия.
Хотя частично такое поведение можно объяснить попытками решить экономические проблемы Европы путем замены гражданской промышленности на военную, это не спасет ни экономику, ни промышленность. Даже такие малые страны, как Эстония, могут стать источником серьезных проблем и спровоцировать эскалацию конфликта, способную привести к войне в Европе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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