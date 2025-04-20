https://1prime.ru/20250420/frantsiya-856858261.html

Во Франции обвинили ЕС в "подталкивании" Зеленского мешать достижению мира

Во Франции обвинили ЕС в "подталкивании" Зеленского мешать достижению мира - 20.04.2025, ПРАЙМ

Во Франции обвинили ЕС в "подталкивании" Зеленского мешать достижению мира

Европейский союз предпринимает все возможные шаги, чтобы сорвать мирный процесс на Украине, оказывая давление на Владимира Зеленского и поощряя его к занятию... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T15:50+0300

2025-04-20T15:50+0300

2025-04-20T15:50+0300

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ПАРИЖ, 20 апр - ПРАЙМ. Европейский союз предпринимает все возможные шаги, чтобы сорвать мирный процесс на Украине, оказывая давление на Владимира Зеленского и поощряя его к занятию жёсткой, непримиримой позиции. Об этом заявил Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в комментарии агентству РИА Новости.Филиппо охарактеризовал объявленное Россией пасхальное перемирие как "очень позитивный шаг вперед"."Любое перемирие приветствуется, при условии, что оно позволит возобновить диалог для мирных переговоров. К сожалению, ЕС делает все, чтобы помешать этому диалогу, и подталкивает Зеленского занять бескомпромиссную позицию, препятствующую миру", - сказал он. Политик также отметил, что Франция, если бы она была независима от Брюсселя, могла бы сыграть значимую роль в деле урегулирования конфликта и продвижения мирных инициатив.Ранее, в субботу, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое вступило в силу 19 апреля в 18:00 по московскому времени и должно продлиться до 00.00 21 апреля. Российский лидер выразил надежду, что Украина последует примеру Москвы, но при этом подчеркнул необходимость готовности российских войск к отражению возможных нарушений режима прекращения огня и провокаций со стороны противника.Несмотря на объявленное перемирие, украинские вооружённые силы, по данным властей ДНР, утром в Пасху обстреляли Горловку, применив артиллерию калибра 155 мм натовского образца. Кроме того, корреспонденты РИА Новости сообщали как минимум о трёх взрывах в Донецке, произошедших в этот же период. Позднее поступила информация о повторном обстреле Горловки, в ходе которого также было выпущено четыре снаряда.18 марта состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер предложил обеим сторонам конфликта на Украине ввести 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Российская сторона поддержала эту инициативу, а позднее Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева соблюдать договоренность. Тем не менее, по словам Путина, украинские войска продолжили атаки на объекты энергетики на территории России, более сотни раз нарушив мораторий.

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франция, ес, украина, владимир зеленский, всу, россия, владимир путин