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Во Франции обвинили ЕС в "подталкивании" Зеленского мешать достижению мира - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Во Франции обвинили ЕС в "подталкивании" Зеленского мешать достижению мира
Во Франции обвинили ЕС в "подталкивании" Зеленского мешать достижению мира - 20.04.2025, ПРАЙМ
Во Франции обвинили ЕС в "подталкивании" Зеленского мешать достижению мира
Европейский союз предпринимает все возможные шаги, чтобы сорвать мирный процесс на Украине, оказывая давление на Владимира Зеленского и поощряя его к занятию... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T15:50+0300
2025-04-20T15:50+0300
политика
франция
ес
украина
владимир зеленский
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россия
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ПАРИЖ, 20 апр - ПРАЙМ. Европейский союз предпринимает все возможные шаги, чтобы сорвать мирный процесс на Украине, оказывая давление на Владимира Зеленского и поощряя его к занятию жёсткой, непримиримой позиции. Об этом заявил Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в комментарии агентству РИА Новости.Филиппо охарактеризовал объявленное Россией пасхальное перемирие как "очень позитивный шаг вперед"."Любое перемирие приветствуется, при условии, что оно позволит возобновить диалог для мирных переговоров. К сожалению, ЕС делает все, чтобы помешать этому диалогу, и подталкивает Зеленского занять бескомпромиссную позицию, препятствующую миру", - сказал он. Политик также отметил, что Франция, если бы она была независима от Брюсселя, могла бы сыграть значимую роль в деле урегулирования конфликта и продвижения мирных инициатив.Ранее, в субботу, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое вступило в силу 19 апреля в 18:00 по московскому времени и должно продлиться до 00.00 21 апреля. Российский лидер выразил надежду, что Украина последует примеру Москвы, но при этом подчеркнул необходимость готовности российских войск к отражению возможных нарушений режима прекращения огня и провокаций со стороны противника.Несмотря на объявленное перемирие, украинские вооружённые силы, по данным властей ДНР, утром в Пасху обстреляли Горловку, применив артиллерию калибра 155 мм натовского образца. Кроме того, корреспонденты РИА Новости сообщали как минимум о трёх взрывах в Донецке, произошедших в этот же период. Позднее поступила информация о повторном обстреле Горловки, в ходе которого также было выпущено четыре снаряда.18 марта состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер предложил обеим сторонам конфликта на Украине ввести 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Российская сторона поддержала эту инициативу, а позднее Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева соблюдать договоренность. Тем не менее, по словам Путина, украинские войска продолжили атаки на объекты энергетики на территории России, более сотни раз нарушив мораторий.
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франция, ес, украина, владимир зеленский, всу, россия, владимир путин
Политика, ФРАНЦИЯ, ЕС, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, РОССИЯ, Владимир Путин
15:50 20.04.2025
 
Во Франции обвинили ЕС в "подталкивании" Зеленского мешать достижению мира

Политик Филиппо: ЕС делает все, чтобы помешать миру на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского Совета в Брюсселе
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 20 апр - ПРАЙМ. Европейский союз предпринимает все возможные шаги, чтобы сорвать мирный процесс на Украине, оказывая давление на Владимира Зеленского и поощряя его к занятию жёсткой, непримиримой позиции. Об этом заявил Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в комментарии агентству РИА Новости.
Филиппо охарактеризовал объявленное Россией пасхальное перемирие как "очень позитивный шаг вперед".
"Любое перемирие приветствуется, при условии, что оно позволит возобновить диалог для мирных переговоров. К сожалению, ЕС делает все, чтобы помешать этому диалогу, и подталкивает Зеленского занять бескомпромиссную позицию, препятствующую миру", - сказал он.
Политик также отметил, что Франция, если бы она была независима от Брюсселя, могла бы сыграть значимую роль в деле урегулирования конфликта и продвижения мирных инициатив.
Ранее, в субботу, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое вступило в силу 19 апреля в 18:00 по московскому времени и должно продлиться до 00.00 21 апреля. Российский лидер выразил надежду, что Украина последует примеру Москвы, но при этом подчеркнул необходимость готовности российских войск к отражению возможных нарушений режима прекращения огня и провокаций со стороны противника.
Несмотря на объявленное перемирие, украинские вооружённые силы, по данным властей ДНР, утром в Пасху обстреляли Горловку, применив артиллерию калибра 155 мм натовского образца. Кроме того, корреспонденты РИА Новости сообщали как минимум о трёх взрывах в Донецке, произошедших в этот же период. Позднее поступила информация о повторном обстреле Горловки, в ходе которого также было выпущено четыре снаряда.
18 марта состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер предложил обеим сторонам конфликта на Украине ввести 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Российская сторона поддержала эту инициативу, а позднее Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева соблюдать договоренность. Тем не менее, по словам Путина, украинские войска продолжили атаки на объекты энергетики на территории России, более сотни раз нарушив мораторий.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
"Начало конца". Пушков рассказал, чем обернется вступление Украины в ЕС
14:41
 
ПолитикаФРАНЦИЯЕСУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУРОССИЯВладимир Путин
 
 
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