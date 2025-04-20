https://1prime.ru/20250420/gosduma-856847050.html

В Госдуме призвали США относиться к статусу Крыма как к свершившемуся факту

В Госдуме призвали США относиться к статусу Крыма как к свершившемуся факту - 20.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали США относиться к статусу Крыма как к свершившемуся факту

Депутат Госдумы от крымского регионам Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус Крыма - это свершившийся факт и никакого торга в этом... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T06:40+0300

2025-04-20T06:40+0300

2025-04-20T06:40+0300

экономика

россия

мировая экономика

крым

украина

рф

владимир путин

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856847050.jpg?1745120454

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского регионам Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус Крыма - это свершившийся факт и никакого торга в этом вопросе быть не может. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство. "США стоит относиться к российскому статусу Крыма как к неоспоримому и свершившемуся факту. Никаких "если" и "но" здесь быть не может. Торг в вопросе российских территорий неуместен. Мы своими землями и людьми не торгуем. Для нас это принципиальный вопрос", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Крым воссоединился с Россией после законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам. "Претензий к Крыму и крымчанам здесь быть не должно", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

крым

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, крым, украина, рф, владимир путин, оон