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Импорт южнокорейских автомобилей в Россию в марте вырос в 1,6 раза - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Импорт южнокорейских автомобилей в Россию в марте вырос в 1,6 раза
Импорт южнокорейских автомобилей в Россию в марте вырос в 1,6 раза - 20.04.2025, ПРАЙМ
Импорт южнокорейских автомобилей в Россию в марте вырос в 1,6 раза
Импорт в Россию южнокорейских автомобилей в марте этого года вырос в 1,6 раза в годовом выражении и до максимума почти за год, подсчитало РИА Новости по данным... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T06:16+0300
2025-04-20T06:16+0300
бизнес
экономика
россия
москва
сша
канада
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Импорт в Россию южнокорейских автомобилей в марте этого года вырос в 1,6 раза в годовом выражении и до максимума почти за год, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, по итогам марта в Россию было поставлено автомобилей на 72,2 миллиона долларов. Это стало максимумом с февраля прошлого года. За год объем импорта вырос в 1,6 раза, а за месяц - в 1,3 раза. Больше всего было приобретено легковых автомобилей с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров - на 50,1 миллиона долларов. Также импортировались машины с дизельным, на 1,5-2,5 литра, и обычным двигателем - на 1-1,5 литра. По итогам марта Россия заняла в южнокорейском импорте легковых автомобилей 12-е место, поднявшись за год с 22-го места. А в пятёрку крупнейших покупателей вошли США (2,8 миллиарда долларов), Канада (487,2 миллиона), Австралия (226,6 миллиона), Киргизия (224,3 миллиона) и Великобритания (205,7 миллиона долларов). Ранее агентство со ссылкой на собственные расчеты сообщало, что Китай в январе-феврале текущего года на фоне роста утилизационного сбора примерно вдвое сократил поставки легковых автомобилей в Россию - до 750 миллионов долларов.
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бизнес, россия, москва, сша, канада
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, США, КАНАДА
06:16 20.04.2025
 
Импорт южнокорейских автомобилей в Россию в марте вырос в 1,6 раза

Импорт южнокорейских автомобилей в Россию в марте вырос в 1,6 раза

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Импорт в Россию южнокорейских автомобилей в марте этого года вырос в 1,6 раза в годовом выражении и до максимума почти за год, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, по итогам марта в Россию было поставлено автомобилей на 72,2 миллиона долларов. Это стало максимумом с февраля прошлого года. За год объем импорта вырос в 1,6 раза, а за месяц - в 1,3 раза.
Больше всего было приобретено легковых автомобилей с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров - на 50,1 миллиона долларов. Также импортировались машины с дизельным, на 1,5-2,5 литра, и обычным двигателем - на 1-1,5 литра.
По итогам марта Россия заняла в южнокорейском импорте легковых автомобилей 12-е место, поднявшись за год с 22-го места. А в пятёрку крупнейших покупателей вошли США (2,8 миллиарда долларов), Канада (487,2 миллиона), Австралия (226,6 миллиона), Киргизия (224,3 миллиона) и Великобритания (205,7 миллиона долларов).
Ранее агентство со ссылкой на собственные расчеты сообщало, что Китай в январе-феврале текущего года на фоне роста утилизационного сбора примерно вдвое сократил поставки легковых автомобилей в Россию - до 750 миллионов долларов.
 
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