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Главы Сбербанка и ВТБ обещали отменить комиссии по льготной ипотеке
Главы Сбербанка и ВТБ обещали отменить комиссии по льготной ипотеке - 20.04.2025, ПРАЙМ
Главы Сбербанка и ВТБ обещали отменить комиссии по льготной ипотеке
Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин сообщили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках, их... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T13:56+0300
2025-04-20T13:56+0300
2025-04-20T13:56+0300
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин сообщили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках, их комментарии опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%. "Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки, просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна. Это был способ удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос Зарубина. "Я всегда согласен с Германом Оскаровичем. У нас постоянно с ним идет такое вот объедение. Но это не является какой-то монопольной договоренностью. Не от хорошей жизни эти вводились комиссии, но должен быть равный подход… Мы не хотели сначала вводить комиссии, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому вынуждены были сравняться. Президент сказал – сделаем, конечно", - подытожил Костин. Также ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, направленный на устранение практики взимания банками дополнительных комиссий за выдачу ипотечных кредитов, предоставляемых в рамках программ с господдержкой, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В нем отмечается, что согласно действующей практике банки, в том числе с государственным участием, взимают комиссионные сборы с заемщиков и застройщиков, участвующих в программах льготной ипотеки. Подчеркивается, что размер таких комиссий может достигать 15-16% от суммы кредита. В тексте законопроекта добавляется, что подобная практика существенно увеличивает конечную стоимость жилья, нарушает логику государственной поддержки и создает дополнительные финансовые барьеры для граждан.
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банки, сбербанк, втб, андрей костин, финансы, владимир путин, льготная ипотека, герман греф
Экономика, Банки, Сбербанк, ВТБ, Андрей Костин, Финансы, Владимир Путин, льготная ипотека, Герман Греф
Главы Сбербанка и ВТБ обещали отменить комиссии по льготной ипотеке
Греф и Костин сообщили, что отменят комиссии по льготным ипотечным кредитам в своих банках
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин сообщили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках, их комментарии опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%.
"Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки, просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна. Это был способ удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос Зарубина.
"Я всегда согласен с Германом Оскаровичем. У нас постоянно с ним идет такое вот объедение. Но это не является какой-то монопольной договоренностью. Не от хорошей жизни эти вводились комиссии, но должен быть равный подход… Мы не хотели сначала вводить комиссии, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому вынуждены были сравняться. Президент сказал – сделаем, конечно", - подытожил Костин.
Также ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, направленный на устранение практики взимания банками дополнительных комиссий за выдачу ипотечных кредитов, предоставляемых в рамках программ с господдержкой, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В нем отмечается, что согласно действующей практике банки, в том числе с государственным участием, взимают комиссионные сборы с заемщиков и застройщиков, участвующих в программах льготной ипотеки. Подчеркивается, что размер таких комиссий может достигать 15-16% от суммы кредита.
В тексте законопроекта добавляется, что подобная практика существенно увеличивает конечную стоимость жилья, нарушает логику государственной поддержки и создает дополнительные финансовые барьеры для граждан.
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