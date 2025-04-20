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Спрос на российскую косметику в Казахстане подскочил вдвое

Спрос на российскую косметику в Казахстане подскочил вдвое - 20.04.2025, ПРАЙМ

Спрос на российскую косметику в Казахстане подскочил вдвое

Спрос на российскую косметику в Казахстане подскочил вдвое: поставки средств по уходу за собой, декоративной косметики и парфюма из РФ в соседнюю республику в... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T07:17+0300

2025-04-20T07:17+0300

2025-04-20T07:17+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Спрос на российскую косметику в Казахстане подскочил вдвое: поставки средств по уходу за собой, декоративной косметики и парфюма из РФ в соседнюю республику в феврале в годовом выражении подскочили почти вдвое - до 20,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахской таможни. Наибольшая доля в российских отгрузках указанных товаров в Казахстан в конце зимы пришлась на средства для волос - различные лаки и шампуни (47%). На втором месте и почти сопоставимой по объемам в деньгах была косметика (46%) - средства для макияжа, ухода за кожей, для маникюра и педикюра. Оставшийся объем пришелся на парфюм и туалетную воду. Российский экспорт занимает довольно заметную долю на рынке красоты Казахстана - страна обеспечивает больше трети импорта республики. Активно Россия поставляет Казахстану и другие средства ухода за собой, не относящиеся к косметическим. Например, больше трети казахского импорта средств гигиены для полости рта и столько же - средств для эпиляции, составов для принятия ванн было отгружено в феврале из России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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