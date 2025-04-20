Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американцы рискуют разориться на хобби из-за пошлин, считает экономист - 20.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250420/khobbi-856860838.html
Американцы рискуют разориться на хобби из-за пошлин, считает экономист
Американцы рискуют разориться на хобби из-за пошлин, считает экономист - 20.04.2025, ПРАЙМ
Американцы рискуют разориться на хобби из-за пошлин, считает экономист
Импорт США товаров для многих хобби - например музыки, рисования, фотографии, спорта - критически зависит от поставок из Китая, выяснило РИА Новости, изучив... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T20:45+0300
2025-04-20T20:45+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
китай
сша
анастасия прикладова
дональд трамп
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/img/76440/85/764408564_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a2fe13ab67732918b05ae641201269db.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Импорт США товаров для многих хобби - например музыки, рисования, фотографии, спорта - критически зависит от поставок из Китая, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Введение заградительных пошлин против Китая приведет к росту цен на хобби на 40-50%, прокомментировала агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Так, по итогам прошлого года в музыкальной сфере самая большая зависимость Штатов от Поднебесной была в поставках звукозаписывающей аппаратуры - 73%. Также из КНР в США приезжало 48% импортных струнных музыкальных инструментов и 41% микрофонов и наушников, а также примерно треть электрических музыкальных инструментов, ударных и духовых. Скажутся пошлины и на любителях спорта и других активностей на природе. Сильнее всего - на рыбалке и охоте, так как 59% удочек, крючков, сачков для рыб и бабочек, а также приманок как раз приезжали из Китая. Может взлететь и цена спортинвентаря, например инвентаря для фитнеса, гольфа и серфинга - 57% прибывало из Поднебесной. Также в зоне риска оказалось холодное оружие, например мечи и шпаги (52%), а еще велосипеды (40%). Ударят пошлины и по кошельку любителей видеоигр, настольных и азартных игр, а также бильярда и игрушечных машинок - их США на 77% покупали в Китае. Любители фотографии и рисования также могут пострадать: Штаты импортировали из КНР 49% фотокамер и вспышек, а также 48% художественных красок и 36% шариковых и перьевых ручек, маркеров и держателей для карандашей. Также США критически зависят от импорта телескопов и биноклей - 59%, инструментов для ремесла - 40%, книг - 35%, а также автоматизированных кормушек для птиц, массажеров и других электромеханических приборов для личного использования - 80%. "Действительно, товары для хобби подорожают из-за пошлин. Повышение цен может быть порядка 40-50% ввиду того, что продавцы для поддержания спроса могут несколько снизить свою долю прибыли, тем самым сдержав цены", - считает Прикладова. Она отметила, что для любителей это может стать поводом отложить покупки на более поздний срок, если возможно. А для профессионалов отрасли это станет поводом для повышения цен на свои услуги, ведь рост затрат нужно будет компенсировать. "Как и в случае с продавцами различных товаров для хобби, увеличение цен на услуги может быть сдержано за счет снижения прибыли самих профессионалов", - заключила эксперт.
https://1prime.ru/20250420/smi-856858416.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76440/85/764408564_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0e01ca0fc7f03c835d100cb8dfcdcc9d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бизнес, китай, сша, анастасия прикладова, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, КИТАЙ, США, Анастасия Прикладова, Дональд Трамп, РЭУ им. Г.В.Плеханова
20:45 20.04.2025
 
Американцы рискуют разориться на хобби из-за пошлин, считает экономист

Экономист Прикладова: введение пошлин против Китая приведет к росту цен на хобби на 40-50%

© fotolia.com / thomaslerchphotoПогрузка контейнеров
Погрузка контейнеров - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© fotolia.com / thomaslerchphoto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Импорт США товаров для многих хобби - например музыки, рисования, фотографии, спорта - критически зависит от поставок из Китая, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Введение заградительных пошлин против Китая приведет к росту цен на хобби на 40-50%, прокомментировала агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%.
Так, по итогам прошлого года в музыкальной сфере самая большая зависимость Штатов от Поднебесной была в поставках звукозаписывающей аппаратуры - 73%. Также из КНР в США приезжало 48% импортных струнных музыкальных инструментов и 41% микрофонов и наушников, а также примерно треть электрических музыкальных инструментов, ударных и духовых.
Скажутся пошлины и на любителях спорта и других активностей на природе. Сильнее всего - на рыбалке и охоте, так как 59% удочек, крючков, сачков для рыб и бабочек, а также приманок как раз приезжали из Китая. Может взлететь и цена спортинвентаря, например инвентаря для фитнеса, гольфа и серфинга - 57% прибывало из Поднебесной. Также в зоне риска оказалось холодное оружие, например мечи и шпаги (52%), а еще велосипеды (40%).
Ударят пошлины и по кошельку любителей видеоигр, настольных и азартных игр, а также бильярда и игрушечных машинок - их США на 77% покупали в Китае. Любители фотографии и рисования также могут пострадать: Штаты импортировали из КНР 49% фотокамер и вспышек, а также 48% художественных красок и 36% шариковых и перьевых ручек, маркеров и держателей для карандашей.
Также США критически зависят от импорта телескопов и биноклей - 59%, инструментов для ремесла - 40%, книг - 35%, а также автоматизированных кормушек для птиц, массажеров и других электромеханических приборов для личного использования - 80%.
"Действительно, товары для хобби подорожают из-за пошлин. Повышение цен может быть порядка 40-50% ввиду того, что продавцы для поддержания спроса могут несколько снизить свою долю прибыли, тем самым сдержав цены", - считает Прикладова.
Она отметила, что для любителей это может стать поводом отложить покупки на более поздний срок, если возможно. А для профессионалов отрасли это станет поводом для повышения цен на свои услуги, ведь рост затрат нужно будет компенсировать. "Как и в случае с продавцами различных товаров для хобби, увеличение цен на услуги может быть сдержано за счет снижения прибыли самих профессионалов", - заключила эксперт.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
СМИ: американский бизнес "уперся в стену" в борьбе с пошлинами
15:52
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесКИТАЙСШААнастасия ПрикладоваДональд ТрампРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала