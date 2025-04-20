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Американцы рискуют разориться на хобби из-за пошлин, считает экономист
Американцы рискуют разориться на хобби из-за пошлин, считает экономист - 20.04.2025, ПРАЙМ
Американцы рискуют разориться на хобби из-за пошлин, считает экономист
Импорт США товаров для многих хобби - например музыки, рисования, фотографии, спорта - критически зависит от поставок из Китая, выяснило РИА Новости, изучив... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T20:45+0300
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2025-04-20T20:45+0300
экономика
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Импорт США товаров для многих хобби - например музыки, рисования, фотографии, спорта - критически зависит от поставок из Китая, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Введение заградительных пошлин против Китая приведет к росту цен на хобби на 40-50%, прокомментировала агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Так, по итогам прошлого года в музыкальной сфере самая большая зависимость Штатов от Поднебесной была в поставках звукозаписывающей аппаратуры - 73%. Также из КНР в США приезжало 48% импортных струнных музыкальных инструментов и 41% микрофонов и наушников, а также примерно треть электрических музыкальных инструментов, ударных и духовых. Скажутся пошлины и на любителях спорта и других активностей на природе. Сильнее всего - на рыбалке и охоте, так как 59% удочек, крючков, сачков для рыб и бабочек, а также приманок как раз приезжали из Китая. Может взлететь и цена спортинвентаря, например инвентаря для фитнеса, гольфа и серфинга - 57% прибывало из Поднебесной. Также в зоне риска оказалось холодное оружие, например мечи и шпаги (52%), а еще велосипеды (40%). Ударят пошлины и по кошельку любителей видеоигр, настольных и азартных игр, а также бильярда и игрушечных машинок - их США на 77% покупали в Китае. Любители фотографии и рисования также могут пострадать: Штаты импортировали из КНР 49% фотокамер и вспышек, а также 48% художественных красок и 36% шариковых и перьевых ручек, маркеров и держателей для карандашей. Также США критически зависят от импорта телескопов и биноклей - 59%, инструментов для ремесла - 40%, книг - 35%, а также автоматизированных кормушек для птиц, массажеров и других электромеханических приборов для личного использования - 80%. "Действительно, товары для хобби подорожают из-за пошлин. Повышение цен может быть порядка 40-50% ввиду того, что продавцы для поддержания спроса могут несколько снизить свою долю прибыли, тем самым сдержав цены", - считает Прикладова. Она отметила, что для любителей это может стать поводом отложить покупки на более поздний срок, если возможно. А для профессионалов отрасли это станет поводом для повышения цен на свои услуги, ведь рост затрат нужно будет компенсировать. "Как и в случае с продавцами различных товаров для хобби, увеличение цен на услуги может быть сдержано за счет снижения прибыли самих профессионалов", - заключила эксперт.
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мировая экономика, бизнес, китай, сша, анастасия прикладова, дональд трамп, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, КИТАЙ, США, Анастасия Прикладова, Дональд Трамп, РЭУ им. Г.В.Плеханова
Американцы рискуют разориться на хобби из-за пошлин, считает экономист
Экономист Прикладова: введение пошлин против Китая приведет к росту цен на хобби на 40-50%
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Импорт США товаров для многих хобби - например музыки, рисования, фотографии, спорта - критически зависит от поставок из Китая, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Введение заградительных пошлин против Китая приведет к росту цен на хобби на 40-50%, прокомментировала агентству доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%.
Так, по итогам прошлого года в музыкальной сфере самая большая зависимость Штатов от Поднебесной была в поставках звукозаписывающей аппаратуры - 73%. Также из КНР в США приезжало 48% импортных струнных музыкальных инструментов и 41% микрофонов и наушников, а также примерно треть электрических музыкальных инструментов, ударных и духовых.
Скажутся пошлины и на любителях спорта и других активностей на природе. Сильнее всего - на рыбалке и охоте, так как 59% удочек, крючков, сачков для рыб и бабочек, а также приманок как раз приезжали из Китая. Может взлететь и цена спортинвентаря, например инвентаря для фитнеса, гольфа и серфинга - 57% прибывало из Поднебесной. Также в зоне риска оказалось холодное оружие, например мечи и шпаги (52%), а еще велосипеды (40%).
Ударят пошлины и по кошельку любителей видеоигр, настольных и азартных игр, а также бильярда и игрушечных машинок - их США на 77% покупали в Китае. Любители фотографии и рисования также могут пострадать: Штаты импортировали из КНР 49% фотокамер и вспышек, а также 48% художественных красок и 36% шариковых и перьевых ручек, маркеров и держателей для карандашей.
Также США критически зависят от импорта телескопов и биноклей - 59%, инструментов для ремесла - 40%, книг - 35%, а также автоматизированных кормушек для птиц, массажеров и других электромеханических приборов для личного использования - 80%.
"Действительно, товары для хобби подорожают из-за пошлин. Повышение цен может быть порядка 40-50% ввиду того, что продавцы для поддержания спроса могут несколько снизить свою долю прибыли, тем самым сдержав цены", - считает Прикладова.
Она отметила, что для любителей это может стать поводом отложить покупки на более поздний срок, если возможно. А для профессионалов отрасли это станет поводом для повышения цен на свои услуги, ведь рост затрат нужно будет компенсировать. "Как и в случае с продавцами различных товаров для хобби, увеличение цен на услуги может быть сдержано за счет снижения прибыли самих профессионалов", - заключила эксперт.
СМИ: американский бизнес "уперся в стену" в борьбе с пошлинами