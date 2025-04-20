https://1prime.ru/20250420/kiev-856849463.html
Телеканал Fox News в эфире обозначил Киев как часть России
Телеканал Fox News в эфире обозначил Киев как часть России - 20.04.2025, ПРАЙМ
Телеканал Fox News в эфире обозначил Киев как часть России
Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T09:37+0300
2025-04-20T09:37+0300
2025-04-20T09:37+0300
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России. В ходе трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева, последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия". В ходе трансляции телеканал чередовал видео из храмов, включая в прямом эфире молитвы священнослужителей.
https://1prime.ru/20250419/ukraina-856837349.html
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россия, киев, fox news, украина
РОССИЯ, Киев, Fox News, УКРАИНА
Телеканал Fox News в эфире обозначил Киев как часть России
Fox News, транслируя пасхальную литургию, обозначил Киев как часть России
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России.
В ходе трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева, последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия".
В ходе трансляции телеканал чередовал видео из храмов, включая в прямом эфире молитвы священнослужителей.
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