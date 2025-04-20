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Телеканал Fox News в эфире обозначил Киев как часть России - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Телеканал Fox News в эфире обозначил Киев как часть России
Телеканал Fox News в эфире обозначил Киев как часть России - 20.04.2025, ПРАЙМ
Телеканал Fox News в эфире обозначил Киев как часть России
Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T09:37+0300
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россия
киев
fox news
украина
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России. В ходе трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева, последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия". В ходе трансляции телеканал чередовал видео из храмов, включая в прямом эфире молитвы священнослужителей.
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россия, киев, fox news, украина
РОССИЯ, Киев, Fox News, УКРАИНА
09:37 20.04.2025
 
Телеканал Fox News в эфире обозначил Киев как часть России

Fox News, транслируя пасхальную литургию, обозначил Киев как часть России

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России.
В ходе трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева, последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия".
В ходе трансляции телеканал чередовал видео из храмов, включая в прямом эфире молитвы священнослужителей.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
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РОССИЯКиевFox NewsУКРАИНА
 
 
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