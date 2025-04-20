https://1prime.ru/20250420/kiev-856849463.html

Телеканал Fox News в эфире обозначил Киев как часть России

Телеканал Fox News в эфире обозначил Киев как часть России - 20.04.2025, ПРАЙМ

Телеканал Fox News в эфире обозначил Киев как часть России

Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России. | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T09:37+0300

2025-04-20T09:37+0300

2025-04-20T09:37+0300

россия

киев

fox news

украина

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России. В ходе трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева, последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как "Киев, Россия". В ходе трансляции телеканал чередовал видео из храмов, включая в прямом эфире молитвы священнослужителей.

https://1prime.ru/20250419/ukraina-856837349.html

киев

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россия, киев, fox news, украина