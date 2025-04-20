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Патриарх Кирилл совершил крестный ход вокруг храма Христа Спасителя - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Патриарх Кирилл совершил крестный ход вокруг храма Христа Спасителя
Патриарх Кирилл совершил крестный ход вокруг храма Христа Спасителя - 20.04.2025, ПРАЙМ
Патриарх Кирилл совершил крестный ход вокруг храма Христа Спасителя
Патриарх Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя - предстоятель Русской православной церкви, духовенство и миряне приветствуют... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T00:42+0300
2025-04-20T00:42+0300
общество
иерусалим
владимир путин
рпц
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Патриарх Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя - предстоятель Русской православной церкви, духовенство и миряне приветствуют друг друга первыми пасхальными возгласами "Христос Воскресе!", передает корреспондент РИА Новости. На ночное пасхальное патриаршее богослужение собрались тысячи человек. В храм Христа Спасителя прибыл президент России Владимир Путин. Перед началом крестного хода председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин передал патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Спасатель. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице, у закрытых дверей. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Христовом - так же открываются двери храма, и начинается торжественная пасхальная служба. После пасхальной утрени служат литургию. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.
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общество , иерусалим, владимир путин, рпц
Общество , Иерусалим, Владимир Путин, РПЦ
00:42 20.04.2025
 
Патриарх Кирилл совершил крестный ход вокруг храма Христа Спасителя

Патриарх Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя

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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Патриарх Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя - предстоятель Русской православной церкви, духовенство и миряне приветствуют друг друга первыми пасхальными возгласами "Христос Воскресе!", передает корреспондент РИА Новости.
На ночное пасхальное патриаршее богослужение собрались тысячи человек. В храм Христа Спасителя прибыл президент России Владимир Путин. Перед началом крестного хода председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин передал патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Спасатель. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице, у закрытых дверей. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Христовом - так же открываются двери храма, и начинается торжественная пасхальная служба. После пасхальной утрени служат литургию.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.
 
ОбществоИерусалимВладимир ПутинРПЦ
 
 
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