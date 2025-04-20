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Посол Китая в США заявил, что Китай примет решительные контрмеры

Посол Китая в США заявил, что Китай примет решительные контрмеры - 20.04.2025, ПРАЙМ

Посол Китая в США заявил, что Китай примет решительные контрмеры

Китай примет решительные контрмеры, если другие страны будут навязывать ему тарифные и торговые войны, заявил посол КНР в США Се Фэн. | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T06:34+0300

2025-04-20T06:34+0300

2025-04-20T06:34+0300

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ПЕКИН, 20 апр – ПРАЙМ. Китай примет решительные контрмеры, если другие страны будут навязывать ему тарифные и торговые войны, заявил посол КНР в США Се Фэн. "Китай решительно выступает против любых форм тарифных или торговых войн, это делается не только для защиты государственных интересов и национального достоинства Китая, но и для защиты международного торгово-экономического порядка, международной справедливости и беспристрастности", - заявил Се Фэн, слова которого приводит китайское диппредставительство на своем сайте. По словам дипломата, если другие страны будут навязывать Китаю "тарифные и торговые войны", Пекин даст отпор и примет "решительные контрмеры". "В условиях нестабильности и неопределенности в мире Китай по-прежнему остается самым перспективным сверхкрупным рынком в мире, главной движущей силой мирового экономического роста и самым лучшим местом для инвестиций для иностранных инвесторов", - сказал Се Фэн. Посол добавил, что развитие Китая продолжает оставаться "общей возможностью для всего мира". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, дональд трамп