https://1prime.ru/20250420/kitay-856850314.html

Китайские ученые испытали неядерную водородную бомбу

Китайские ученые испытали неядерную водородную бомбу - 20.04.2025, ПРАЙМ

Китайские ученые испытали неядерную водородную бомбу

Китайские ученые провели контролируемое испытание взрывного устройства на основе водорода, вызвав разрушительные химические цепные реакции без использования... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T12:18+0300

2025-04-20T12:18+0300

2025-04-20T12:18+0300

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ПЕКИН, 20 апр – ПРАЙМ. Китайские ученые провели контролируемое испытание взрывного устройства на основе водорода, вызвав разрушительные химические цепные реакции без использования каких-либо ядерных материалов, пишет в субботу издание South China Morning Post со ссылкой на опубликованное ранее в этом месяце исследование в журнале Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance. Отмечается, что после взрыва двухкилограммовой бомбы без использования каких-либо ядерных материалов возник огненный шар температурой более 1 тысячи градусов Цельсия на более чем две секунды, что в 15 раз дольше, чем эквивалентные взрывы тротила. В устройстве, разработанном Научно-исследовательским институтом 705 Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), использовали гидрид магния в качестве материала для хранения твердотопливного водорода. В статье указано, что при активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергся быстрому термическому разложению, выделяя водородный газ, который воспламенился, образуя устойчивое пламя. "Взрывы водородного газа воспламеняются с минимальной энергией воспламенения, имеют широкий диапазон взрыва и высвобождают пламя, которое быстро устремляется наружу, широко распространяясь", — заявила группа ученых под руководством научного сотрудника CSSC Ван Сюэфэна. Ученые указали, что "эта комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширной территории". Отмечается, что водородная бомба может наносить продолжительные термические повреждения, поскольку раскаленный добела огненный шар, который она создает, держится намного дольше, чем мимолетная вспышка продолжительностью 0,12 секунды после взрыва тротила. Ван Сюэфэн и его команда провели серию экспериментов, которые показали потенциал направленной энергии этого оружия. В статье подчеркивается, что при ограниченной детонации пиковое избыточное давление достигло 428,43 килопаскалей на расстоянии двух метров от бомбы. Указано, что ученые также рассмотрели другие потенциальные возможности применения оружия в военных целях, включая сосредоточение его мощности на важных целях для их уничтожения. South China Morning Post подчеркивает, что в научной статье не раскрывается, откуда взялось столь большое количество гидрида магния, использованного в испытании. Также остается неясным, при каких условиях Народно-освободительная армия Китая может применить это оружие. Газета пишет, что до недавнего времени гидрид магния можно было производить только в лабораториях со скоростью несколько граммов в день.

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пекин, китай, south china morning post, испытания