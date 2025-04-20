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Эксперт оценил перспективы российского рынка кофе - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил перспективы российского рынка кофе
Эксперт оценил перспективы российского рынка кофе - 20.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы российского рынка кофе
Российский рынок выглядит многообещающим с точки зрения поставок на него кофе, так как в стране есть большой спрос на этот продукт, высказала мнение в разговоре | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T21:27+0300
2025-04-20T21:27+0300
экономика
россия
кофе
бизнес
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Российский рынок выглядит многообещающим с точки зрения поставок на него кофе, так как в стране есть большой спрос на этот продукт, высказала мнение в разговоре с РИА Новости представитель компании Abyssinika Coffee. "Думаю, что да. Как мне кажется, потребителей кофе здесь очень много", - сказала собеседница агентства на выставке Coffee Tea Cacao в Москве, отвечая на вопрос о том, кажется ли российский рынок ей многообещающим. По ее словам, компания сейчас оценивает спрос на рынке, для чего и участвует в выставке. В марте 2024 года на тот момент посол Эфиопии в России Чам Угала Урят отметил в интервью РИА Новости, что эфиопские бизнесмены могут нарастить экспорт кофе на российский рынок, если увидят в стране соответствующий спрос.
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россия, кофе, бизнес
Экономика, РОССИЯ, кофе, Бизнес
21:27 20.04.2025
 
Эксперт оценил перспективы российского рынка кофе

Abyssinika Coffee: российский рынок выглядит многообещающим для поставок кофе

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе на фабрике в Московской области
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Российский рынок выглядит многообещающим с точки зрения поставок на него кофе, так как в стране есть большой спрос на этот продукт, высказала мнение в разговоре с РИА Новости представитель компании Abyssinika Coffee.
"Думаю, что да. Как мне кажется, потребителей кофе здесь очень много", - сказала собеседница агентства на выставке Coffee Tea Cacao в Москве, отвечая на вопрос о том, кажется ли российский рынок ей многообещающим.
По ее словам, компания сейчас оценивает спрос на рынке, для чего и участвует в выставке.
В марте 2024 года на тот момент посол Эфиопии в России Чам Угала Урят отметил в интервью РИА Новости, что эфиопские бизнесмены могут нарастить экспорт кофе на российский рынок, если увидят в стране соответствующий спрос.
Производство кофе - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
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