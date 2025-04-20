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В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США - 20.04.2025, ПРАЙМ
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В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США
В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США - 20.04.2025, ПРАЙМ
В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США
Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су заявил, что страна не будет сопротивляться американским пошлинам, поскольку... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T06:10+0300
2025-04-20T06:10+0300
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су заявил, что страна не будет сопротивляться американским пошлинам, поскольку находится в долгу перед США за экономическую помощь, оказанную в XX веке, сообщает издание Financial Times по итогам проведенного интервью. "Южная Корея "не будет сопротивляться" американским пошлинам, заявил исполняющий обязанности президента страны, сославшись на исторический долг страны перед Вашингтоном", - пишет издание. Financial Times приводит слова Хан Док Су о том, что в период после окончания Корейской войны США оказали Южной Корее значительную помощь, которая обусловила ее современное экономическое процветание. По словам южнокорейского политика, между ним и президентом США Дональдом Трампом состоялся "хороший" 28-минутный телефонный разговор. По его итогам Южная Корея готова обсудить сокращение своего торгового профицита, в том числе путем покупки американского сжиженного природного газа и коммерческих авиалайнеров. Хан Док Су добавил, что Сеул готов обсуждать нетарифные торговые барьеры и что расширение сотрудничества в военно-морском судостроении "может помочь США в укреплении их альянсов". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, сша, южная корея, москва, дональд трамп, financial times
Мировая экономика, Экономика, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, Дональд Трамп, Financial Times
06:10 20.04.2025
 
В Южной Корее заявили, что не будут сопротивляться пошлинам США

И.о. президента Южной Кореи Хан Док Су: страна не будет сопротивляться пошлинам США

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су заявил, что страна не будет сопротивляться американским пошлинам, поскольку находится в долгу перед США за экономическую помощь, оказанную в XX веке, сообщает издание Financial Times по итогам проведенного интервью.
"Южная Корея "не будет сопротивляться" американским пошлинам, заявил исполняющий обязанности президента страны, сославшись на исторический долг страны перед Вашингтоном", - пишет издание.
Financial Times приводит слова Хан Док Су о том, что в период после окончания Корейской войны США оказали Южной Корее значительную помощь, которая обусловила ее современное экономическое процветание.
По словам южнокорейского политика, между ним и президентом США Дональдом Трампом состоялся "хороший" 28-минутный телефонный разговор. По его итогам Южная Корея готова обсудить сокращение своего торгового профицита, в том числе путем покупки американского сжиженного природного газа и коммерческих авиалайнеров. Хан Док Су добавил, что Сеул готов обсуждать нетарифные торговые барьеры и что расширение сотрудничества в военно-морском судостроении "может помочь США в укреплении их альянсов".
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЮЖНАЯ КОРЕЯМОСКВАДональд ТрампFinancial Times
 
 
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