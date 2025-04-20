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Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма
Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма - 20.04.2025, ПРАЙМ
Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма
Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма, в районе курортных городов Ялта и Евпатория, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T05:13+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – ПРАЙМ. Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма, в районе курортных городов Ялта и Евпатория, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В планах перепрофилирование морского порта в черте Евпатории из грузового в пассажирский терминал, с созданием яхтенной марины", - сказал Константинов.
По его словам, в целом мощности Евпаторийского морского порта расположены на мысе Карантинный в северной части Каламитского залива, а также в районе озера Донузлав.
"Этот порт практически не замерзает, навигация длится круглый год", - подчеркнул Константинов.
Кроме того, по словам Константинова, наиболее перспективным направлением для Ялтинского морского порта является развитие морского пассажирского сообщения, а также круизного и яхтенного туризма.
"В планах - создание развитой сети гидротехнических сооружений, в том числе яхтенных марин, а также обновление пассажирского флота для эксплуатации в акватории Крымского полуострова", - сказал глава парламента.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, ЯЛТА
Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма
Яхтенные марины планируют построить в районе курортных городов Ялта и Евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – ПРАЙМ. Яхтенные марины планируют построить на побережье Крыма, в районе курортных городов Ялта и Евпатория, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В планах перепрофилирование морского порта в черте Евпатории из грузового в пассажирский терминал, с созданием яхтенной марины", - сказал Константинов.
По его словам, в целом мощности Евпаторийского морского порта расположены на мысе Карантинный в северной части Каламитского залива, а также в районе озера Донузлав.
"Этот порт практически не замерзает, навигация длится круглый год", - подчеркнул Константинов.
Кроме того, по словам Константинова, наиболее перспективным направлением для Ялтинского морского порта является развитие морского пассажирского сообщения, а также круизного и яхтенного туризма.
"В планах - создание развитой сети гидротехнических сооружений, в том числе яхтенных марин, а также обновление пассажирского флота для эксплуатации в акватории Крымского полуострова", - сказал глава парламента.