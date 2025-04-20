https://1prime.ru/20250420/morozhenoe-856849639.html
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи в 1,7 раза
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи в 1,7 раза - 20.04.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи в 1,7 раза
Объем поставок мороженого из Южной Кореи в Россию в марте этого года вырос почти вдвое, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T10:15+0300
2025-04-20T10:15+0300
2025-04-20T10:15+0300
экономика
мировая экономика
россия
южная корея
мороженое
импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83339/14/833391499_0:0:2862:1611_1920x0_80_0_0_152f60b8859151ea0bd3f7209fa6b579.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Объем поставок мороженого из Южной Кореи в Россию в марте этого года вырос почти вдвое, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, физические объемы импорта Россией южнокорейского мороженого в марте составили 251,5 тонны (или 787 тысяч долларов), увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении. Это стало максимумом с июня прошлого года. При этом за месяц количество купленного мороженого выросло на 14%. В физическом выражении Россия в общем корейском экспорте мороженого заняла третье место, выше расположились только США - 1,7 тысячи тонн и Китай - 342 тонны. В прошлом году Россия была седьмой. Охлаждаться в жаркую погоду кроме мороженого можно еще водой и газировками. Так, импорт сладких безалкогольных напитков в марте вырос в годовом выражении на 37% до максимальных с сентября 2,6 тысячи тонн (2,3 миллиона долларов). А вот воды без подсластителей Россия стала закупать в 20 раз меньше - 6,6 тонны по сравнению с 132,6 тонны в прошлом марте.
https://1prime.ru/20250420/svinina-856849289.html
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83339/14/833391499_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_78e8f07704646df143ce6295f1ffc9c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, южная корея, мороженое, импорт
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, мороженое, импорт
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи в 1,7 раза
Поставки мороженого из Южной Кореи в Россию в марте выросли до 251,5 тонны
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Объем поставок мороженого из Южной Кореи в Россию в марте этого года вырос почти вдвое, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, физические объемы импорта Россией южнокорейского мороженого в марте составили 251,5 тонны (или 787 тысяч долларов), увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении.
Это стало максимумом с июня прошлого года. При этом за месяц количество купленного мороженого выросло на 14%.
В физическом выражении Россия в общем корейском экспорте мороженого заняла третье место, выше расположились только США - 1,7 тысячи тонн и Китай - 342 тонны. В прошлом году Россия была седьмой.
Охлаждаться в жаркую погоду кроме мороженого можно еще водой и газировками. Так, импорт сладких безалкогольных напитков в марте вырос в годовом выражении на 37% до максимальных с сентября 2,6 тысячи тонн (2,3 миллиона долларов).
А вот воды без подсластителей Россия стала закупать в 20 раз меньше - 6,6 тонны по сравнению с 132,6 тонны в прошлом марте.
Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай