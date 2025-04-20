Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи в 1,7 раза - 20.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250420/morozhenoe-856849639.html
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи в 1,7 раза
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи в 1,7 раза - 20.04.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи в 1,7 раза
Объем поставок мороженого из Южной Кореи в Россию в марте этого года вырос почти вдвое, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T10:15+0300
2025-04-20T10:15+0300
экономика
мировая экономика
россия
южная корея
мороженое
импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83339/14/833391499_0:0:2862:1611_1920x0_80_0_0_152f60b8859151ea0bd3f7209fa6b579.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Объем поставок мороженого из Южной Кореи в Россию в марте этого года вырос почти вдвое, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, физические объемы импорта Россией южнокорейского мороженого в марте составили 251,5 тонны (или 787 тысяч долларов), увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении. Это стало максимумом с июня прошлого года. При этом за месяц количество купленного мороженого выросло на 14%. В физическом выражении Россия в общем корейском экспорте мороженого заняла третье место, выше расположились только США - 1,7 тысячи тонн и Китай - 342 тонны. В прошлом году Россия была седьмой. Охлаждаться в жаркую погоду кроме мороженого можно еще водой и газировками. Так, импорт сладких безалкогольных напитков в марте вырос в годовом выражении на 37% до максимальных с сентября 2,6 тысячи тонн (2,3 миллиона долларов). А вот воды без подсластителей Россия стала закупать в 20 раз меньше - 6,6 тонны по сравнению с 132,6 тонны в прошлом марте.
https://1prime.ru/20250420/svinina-856849289.html
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83339/14/833391499_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_78e8f07704646df143ce6295f1ffc9c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, южная корея, мороженое, импорт
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, мороженое, импорт
10:15 20.04.2025
 
Россия увеличила импорт мороженого из Южной Кореи в 1,7 раза

Поставки мороженого из Южной Кореи в Россию в марте выросли до 251,5 тонны

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк" День мороженого в ГУМе
 День мороженого в ГУМе - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Объем поставок мороженого из Южной Кореи в Россию в марте этого года вырос почти вдвое, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, физические объемы импорта Россией южнокорейского мороженого в марте составили 251,5 тонны (или 787 тысяч долларов), увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении.
Это стало максимумом с июня прошлого года. При этом за месяц количество купленного мороженого выросло на 14%.
В физическом выражении Россия в общем корейском экспорте мороженого заняла третье место, выше расположились только США - 1,7 тысячи тонн и Китай - 342 тонны. В прошлом году Россия была седьмой.
Охлаждаться в жаркую погоду кроме мороженого можно еще водой и газировками. Так, импорт сладких безалкогольных напитков в марте вырос в годовом выражении на 37% до максимальных с сентября 2,6 тысячи тонн (2,3 миллиона долларов).
А вот воды без подсластителей Россия стала закупать в 20 раз меньше - 6,6 тонны по сравнению с 132,6 тонны в прошлом марте.
%Поросята - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай
09:06
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯмороженоеимпорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала