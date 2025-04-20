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Поставки российского мороженного в Китай достигли максимума с 2021 года - 20.04.2025, ПРАЙМ
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Поставки российского мороженного в Китай достигли максимума с 2021 года
Поставки российского мороженного в Китай достигли максимума с 2021 года - 20.04.2025, ПРАЙМ
Поставки российского мороженного в Китай достигли максимума с 2021 года
Россия в марте поставила в Китай мороженого на максимальные за почти четыре года 951 тысячу долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T13:38+0300
2025-04-20T13:38+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
мороженое
импорт
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Россия в марте поставила в Китай мороженого на максимальные за почти четыре года 951 тысячу долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Китайские компании в начале весны нарастили закупки российского мороженого в 1,7 раза по сравнению с мартом прошлого года. А стоимость импорта в 951 тысячу долларов стала максимальной с августа 2021 года. В результате Россия оставалась пятой по поставкам этой сладости в Китай, при этом доля российского мороженого в китайском импорте за год выросла с 3,8% до 6,3%. Основным экспортером этой сладости на китайский рынок в марте была Франция (5,7 миллиона долларов). Также в пятерку вошли Испания (3,2 миллиона), Япония (1,4 миллиона) и Новая Зеландия (1,2 миллиона).
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россия, мировая экономика, китай, мороженое, импорт
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, мороженое, импорт
13:38 20.04.2025
 
Поставки российского мороженного в Китай достигли максимума с 2021 года

Россия в марте поставила в Китай мороженого на максимальные 951 тысячу долларов

© РИА Новости . Сергей Венявский | Перейти в медиабанкЛиния по производству шоколадных рожков
Линия по производству шоколадных рожков - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Сергей Венявский
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Россия в марте поставила в Китай мороженого на максимальные за почти четыре года 951 тысячу долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Китайские компании в начале весны нарастили закупки российского мороженого в 1,7 раза по сравнению с мартом прошлого года. А стоимость импорта в 951 тысячу долларов стала максимальной с августа 2021 года.
В результате Россия оставалась пятой по поставкам этой сладости в Китай, при этом доля российского мороженого в китайском импорте за год выросла с 3,8% до 6,3%.
Основным экспортером этой сладости на китайский рынок в марте была Франция (5,7 миллиона долларов). Также в пятерку вошли Испания (3,2 миллиона), Япония (1,4 миллиона) и Новая Зеландия (1,2 миллиона).
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ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙмороженоеимпорт
 
 
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