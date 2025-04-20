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Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху

Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху - 20.04.2025, ПРАЙМ

Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху

Десять человек поделили между собой выигрыш в 100 миллионов в воскресном розыгрыше лотереи "Мечталлион", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда... | 20.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-20T23:03+0300

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Десять человек поделили между собой выигрыш в 100 миллионов в воскресном розыгрыше лотереи "Мечталлион", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "Десять участников лотереи "Мечталлион" стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже №135", - рассказали в компании. Ещё 17 человек стали миллионерами, выиграв призы по 1 миллиону рублей. Победители, разделившие 100 миллионов рублей, купили билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Республике Северная Осетия - Алания, Приморском крае и онлайн - на сайте и в мобильном приложении "Национальной Лотереи". Участники, выигравшие призы по 1 миллиону рублей, - в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, Республике Дагестан, Краснодарском крае, а также онлайн. Всего в тираже выиграло более 1 миллиона билетов, общий объем выигрышей составил 225 563 720 рублей.

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