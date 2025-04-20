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CNN: пасхальное перемирие подстегнет Трампа к пророссийскому настроению - 20.04.2025, ПРАЙМ
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CNN: пасхальное перемирие подстегнет Трампа к пророссийскому настроению
CNN: пасхальное перемирие подстегнет Трампа к пророссийскому настроению - 20.04.2025, ПРАЙМ
CNN: пасхальное перемирие подстегнет Трампа к пророссийскому настроению
Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит то, что президент США Дональд Трамп будет настроен более пророссийски в ряде вопросов по... | 20.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-20T01:03+0300
2025-04-20T01:03+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
рф
москва
дональд трамп
владимир путин
cnn
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит то, что президент США Дональд Трамп будет настроен более пророссийски в ряде вопросов по урегулированию на Украине, сообщает телеканал CNN. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, CNN отмечает, что в случае прекращения огня украинские войска могут столкнуться с серьезными логистическими трудностями.
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мировая экономика, общество , украина, рф, москва, дональд трамп, владимир путин, cnn
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, CNN
01:03 20.04.2025
 
CNN: пасхальное перемирие подстегнет Трампа к пророссийскому настроению

CNN: пасхальное перемирие подстегнет Трампа к пророссийскому настроению

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит то, что президент США Дональд Трамп будет настроен более пророссийски в ряде вопросов по урегулированию на Украине, сообщает телеканал CNN.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, CNN отмечает, что в случае прекращения огня украинские войска могут столкнуться с серьезными логистическими трудностями.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАРФМОСКВАДональд ТрампВладимир ПутинCNN
 
 
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